سياسي باكستاني:

أمن المنطقة رهن بوحدة ايران وباكستان

اسلام آباد/ 29/آذار/مارس/إرنا – قال زعيم جمعية علماء باكستان المسلمين وعضو المجلس الوطني: إنّ الوحدة الايرانية الباكستانية تعود بالأمن والسلام علي دول المنطقة.

وأضاف فضل الرحمان اليوم الخميس وهو يتحدث لمراسل ارنا بأنّ ايران وباكستان بلدان يحظيان بأهمية علي صعيد المنطقة والعالم ويتمعان بالكفاءة اللازمة عبر توسيع نطاق التعاون الثنائي والاقليمي لتوفير الأمن الاقليمي واستتباب السلام في الشرق الاوسط مشيداً بالطابع الأخوي بين البلدين وحسن جوارهما وتعاونهما الاقتصادي والحدودي والأمني.
وأفاد عضو المجلس الوطني الباكستاني بأنّ البلدين عليهما التشاور والتنسيق الاستراتيجي لنشر السلام والأمن في المنطقة فضلاً عن ضرورة تعزيز تعاونهما الاقتصادي مشدداً علي النتائج الايجابية لتكاتف طهران واسلام آباد في مكافحة الارهاب والطائفية والحد من عمليات بث الفرقة بين دول المنطقة ليصب كل ذلك في إطار إتحاد المسلمين.
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زعيم جمعية علماء باكستان

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أمن المنطقة رهن بوحدة ايران وباكستان

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