صحيفة امريكية تتهكم علي بن سلمان وزيارته لواشنظن

وذكر موقع قناة الاباء الفضائية العراقية، الخميس، ان الكاتب في صحيفة 'ديلي بيست' سبنسر إكرمان علق علي قرار شركة ناشرة لمجلة (ناشونال إنكويرر) إصدار عدد خاص بمناسبة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علي أكشاك الصحف الامريكية ويحتوي العدد علي تقارير تثني وتمدح بن سلمان .

وقال إكرمان إن المجلة التي حملت صورة ولي العهد وعنوان (المملكة الجديدة) والتي أصدرها حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إمريكان ميديا إنك) قدمت أخباراً غير تلك التي اعتاد عليها المتسوقون في المتاجر الأمريكية الكبري، فهي تقوم بالترويج لحليف ترامب، بن سلمان والذي يقوم بجولة خارجية لتقوية شرعيته ويزور أمريكا في محطته الأخيرة حيث اجتمع الأسبوع الماضي مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض .

وأضاف سبنسر إكرمان في مقاله أن أكشاك الصحف رحبت به من خلال مجلة صقيلة عالية التقنية عليها صورته ومملكته الجديدة. وسعر النسخة منها 13.99 دولار وعدد النسخ المعروضة للبيع 200.000 نسخة ويمكن مشاهدتها في المطارات الأمريكية ومتاجر وول مارت وسيفوي وكروغر بشكل أثار أسئلة حول العدد الخاص الذي لم يحتو حتي علي إعلان واحد .

وتساءل المراقبون إن كان هناك مال خارجي أو سعودي أسهم في إنتاج هذا العدد.

ويضيف الكاتب أن عدد 'المملكة الجديدة' لا يحتوي علي تعليقات بذيئة عن بن سلمان والعناوين علي الغلاف تحبس الأنفاس مثل 'محمد بن سلمان ورؤية 2030' و'حليفنا الأقرب في الشرق الأوسط يدمر الإرهاب' و'يسيطر علي إمبراطورية مذهلة من 4 تريليونات دولار' و 'يبني للمستقبل مدينة خيال علمي بقيمة 640 مليار دولار' و'يحسن حياة شعبه ويبني الآمال من أجل السلام' .

ويلفت إكرمان أيضا الي أن هذا الحديث عن تدمير الإرهاب يتجاوز عقوداً من الدعم المالي الذي قدمته السعودية للجماعات الإرهابية .

ويشير الي أن العدد الجديد الأفضل هو فقط الذي لم ينتقد ولي العهد منذ مقالة توماس فريدمان في 'نيويورك تايمز' .

وقال الكاتب إن الحديث عن إمبراطورية بـ 4 تريليونات محاولة لجذب انتباه ترامب الذي يهمه المال والصفقات التجارية .

وفي داخل العدد مديح لبن سلمان وحياته الباذخة وثروته الشخصية 3 مليارات دولار وملكيته لقصر مساحته 54.000 قدما قرب فرساي في فرنسا .

ويقول إكرمان إن أهم مقال في العدد هو عبارة عن افتتاحية دعائية خصصت لرؤية 2030 والتي يحاول من خلال إعادة تشكيل وتسويق المملكة في ظل بن سلمان .

ولم يذكر العدد حالات الإعدام بالسيف التي تزيد عن عدد الحالات التي قام بها تنظيم داعش الارهابي .

ولم يشر كتاب العدد الي الحرب الجارية في اليمن منذ ثلاثة أعوام ويشرف عليها وزير الدفاع محمد بن سلمان، ولي العهد نفسه والتي قادت الأمم المتحدة للقول إن اليمن أصبح علي حافة المجاعة .

ورغم ما تذكره المجلة من اعتقالات بن سلمان للأمراء ورجال الأعمال باسم مكافحة الفساد إلا أنها تنسي الجزء المهم وهو أن المعتقلين أجبروا علي توقيع تعهدات بالتنازل عن أرصدة وحصص من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم، مع أن الأمير كما تفاخرت المجلة يسيطر علي ثروة المملكة كلها .

وفي الوقت الذي تتجنب فيه المجلة الحديث عن حقوق الإنسان والأمور الأخري غير المريحة عن السعودية إلا أنها مرتاحة بالتأكيد علي الشراكة بين ولي العهد والرئيس ترامب .

ويحفل العدد بصور بين ترامب وبن سلمان خاصة زيارته للسعودية في أيار(مايو) 2017 ومنها صورته وهو يلمس مجسم الكرة الأرضية مع الملك سلمان .

وتقتبس المجلة ما قاله بن سلمان عن ترامب وأنه الرئيس الذي 'سيعيد امريكا للمسار الصحيح' .

ويعلق إكرمان أن مقالاً لكيسي غراين الذي عمل مستشاراً لواحد من أثري أثرياء العالم الأميرالوليد بن طلال الذي اعتقله بن سلمان في فندق 'ريتز كارلتون' حيث وقف غراين إلي جانب ترامب في المكتب البيضاوي ليعطيك صورة أن السعودية ليست 'نسخة مصغرة من داعش' بل المركز المحرك للرأسمالية في القرن الحادي والعشرين .

ودعا السعودية للحصول علي حصة من الأسهم في القطاع التكنولوجي. ويري غراين أن السعودية ليست متعلقة كثيراً في المشكلة مع إسرائيل .

انتهي ع ص ** 1718

