الرئيس روحاني: بحر قزوين محور للوحدة والتعاون

طهران/ 29/آذار/مارس /إرنا – أكّد رئيس الجمهورية حسن روحاني علي تحول بحر قزوين الي محور للوحدة والتعاون المشترك وقال: إنّ المَواطن التي كان الأعداء يرمون الي توظيفها لتكون نقطة خلاف تحولت الي مجالات للتعاون والوحدة والتنسيق.

وبعد عودته الي طهران من جوله قادته الي تركمانستان وجمهورية آذربيجان شرح الرئيس روحاني للصحفيين في مطار مهر آباد مكاسب زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام قائلاً: كانت هذه اولي زيارة لنا في العام الايراني الجديد أتت في إطار استراتيجية التواصل الدبلوماسي مع دول الجوار والتي نجحنا خلالها في توقيع اتفاقيات مجدية مع الطرفين تمثلت في إجراء مفاوضات حول التعاون النفطي والغازي والإتفاق علي أن يكون الاستثمار والانتاج للدول المطلة علي بحر قزوين مشتركاً فضلاً عن التوصل الي تفاهم حول بدء تعاون في مجال الخدمات الفنية والهندسية وطبيعة مساهمة الشركات الايرانية في المشاريع.
هذا وأشار الرئيس روحاني الي حسم المشاكل التي كانت عالقة بشأن الخط الثاني لمد الكهرباء واتخاذ قرارات بشأن الخط الثالث تمهيداً لتصدير ايران إنتاجها من الطاقة الكهربائية.
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بحر قزوين محور وحدة وتعاون

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الرئيس روحاني: بحر قزوين محور للوحدة والتعاون

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