التمهيد لتوثيق عالمي لمنطقة سياحية جيولوجية في ايران

وتحتفظ «جيوبارك» بتراث جغرافي جيولوجي فريد من نوعه ذات حدود واضحة تحوطها عدة ظواهر جيولوجية بارزة وهي تعتبر من المعالم التاريخية ذات الصلة بالعلوم الأثرية والتراث الثقافي والطبيعي.

وأفاد نور محمد فردي بيرانود اليوم الخميس بأنّ المراسلات المطلوبة تمت لتويثق عالمي لهذا الموقع السياحي الايراني الخلاب الذي يستقطب السواح والرياضيين والباحثين وعلماء الجيولوجيا والذي لايضاهيه في العالم سوي وادي غراندكانيون الأمريكي الواقع في ولاية أريزونا.

علماً بأنّ مساحة «جيوبارك» تمتد حتي خمسة كيلومترات يبلغ ارتفاع صخورها حتي ال200 متر.

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