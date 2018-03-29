رئيس الجمهورية يعود الي البلاد

و زار الرئيس روحاني في مستهل جولته العاصمة التركمانية عشق آباد واستقبله فيها الرئيس التركماني. واجرت خلالها شخصيات رفيعة المستوي من البلدين مفاوضات إنتهت الي توقيع 12 وثيقة ومذكرة تفاهم ثنائية تخللتها زيارة تفقدية للرئيس روحاني لمعالم أثرية ودينية شهيرة في مدينة «مرو» التركمانية.

و تلا ذلك وصول الرئيس روحاني ظهر الاربعاء الي باكو والتقي خلال هذه الزيارة بالهام علييف الرئيس الآذربيجاني حيث تم بعد مفاوضات توقيع 8 وثائق مشتركة ثنائية تلتها مشاركة الرئيس الايراني في مؤتمر صحفي.

كما تم خلال هذه الزيارة تدشين المرحلة الاولي من مشروع الخط السككي الواصل بين مدينة أستارا الايرانية ومدينة أستارا الآذربيجانية وافتتاح مصنع لانتاج السيارات «آذرماش – ايران خودرو» ساهم البلدان في انشائه.

علماً بأنّ الوفد الايراني تكوّن من وزير الخارجية محمد جواد ظريف و وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري و وزير الطرق عباس آخوندي ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي إضافة الي محمد نهاونديان المستشار الاقتصادي للرئيس الايراني.

إنتهي** ع ج** 1718

