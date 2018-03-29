إفتتاح الملتقي الاقتصادي الايراني الآذربيجاني في باكو

واحد أهم أهداف الملتقي يتمثل في إنهاء التعويل علي تصدير النفط والعوائد الناجمة عنه عبر توظيف وتنشيط مجالات اقتصادية اُخري غير نفطية تندرج ضمن خطط طهران وباكو الاقتصادية بإعتبارهما بلدين جارين منتجين للنفط.

يذكر أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الايراني الماضي(من ابريل 2017 حتي يناير هذا العام) مليار دولار وبلغ حجم الاستثمار الايراني في الاقتصاد الآذربيجاني 3 مليارات دولار فضلاً عن توقيع الجانبين خلال السنوات الأربع الماضية 40 وثيقة تعاون مشترك .

وسيتم خلال هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايراني لباكو تدشين خطط «أستارا» السككي ومصنع لانتاج السيارات ومركز لانتاج الطاقة الكهربائية.

إنتهي** ع ج** 1718

