باحثون ايرانيون يتوصلون لتقنيه تنظيف البحار بواسطه النانوتكنولوجيا

وافاد المركز الخاص لتقنية النانو التابع لمكتب رئاسه الجمهورية ان ايران تعد من الدول المعرضة للتلوثات البيئية ومنها التلوث البحري الناجم عن المصادر النفطية والمنتجات البتروكيماوية و 25 الف كيلومترا من أنانيب نقل النفط والغاز.

وقال فرزين نكويي الباحث في جامعة آزاد الايرانية من طهران: إنّ الهدف من القيام بهذه الدراسة المختبرية هو التخليق الكيميائي لجسيمات النانو الآمن والصديق للطبيعة للتخلص من المشتقات النفطية الملوثة لمياه البحار.

واكد علي إستعانة الخبراء الايرانيين بنوع من البكتيريا لتجزئة ملوثات البيئة البحرية وتحسين مستواها الوظيفي من خلال توظيف الجزيئات النانوية الكربونية بأقل تكلفة ناهيك عن سرعة نشاط هذا النوع من البكتيريا في تفكيك الملوثات يضاف الي هذا الانجاز انجاز جديد يتم خلاله إستعمال نوع جديد من البكتيريا يدعي الكانيوراكس يقضي علي ملوثات البيئة البحرية عبر تحويلها الي طعام يتغذي منه فيقوم خلال ذلك بتفكيكها.

إنتهي** ع ج** 1718

