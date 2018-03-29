حيدر العبادي: نأمل في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

بغداد / 29 اذار / مارس / ارنا - اعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن أمله بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، مشيرا الي أن بلاده تسعي لتحقيق توازن في علاقاتها مع واشنطن وطهران .

وقال العبادي، خلال (منتدي العراق للطاقة ) 2018، الأربعاء، إن 'العراق يريد أن ينأي بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران'، مشيرا الي أن بلاده تسعي لتحقيق توازن في علاقاتها مع واشنطن وطهران .
واعتبر العبادي أن 'هذه السياسة تصب في صالح بغداد'، مؤكدا أنها (تنأي بنفسها) عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة' .
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه يأمل 'في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران' .
وعلي الرغم من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة عسكريا في العراق، أكد العبادي سابقا أن بلاده لن تسمح باستغلال أراضيها ضد إيران من قبل قوات حلف شمال الأطلسي أو غيرها .
يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يسعي ومنذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة الي التنصل عن الاتفاق النووي الذي ابرمته الولايات المتحدة بعد مفاوضات ماراثونية مع ايران بمشاركة الدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) ويصف هذا الاتفاق بالكارثة وهدد بالانسحاب منه حال عدم تعديل بنوده .
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حيدر العبادي: نأمل في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

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