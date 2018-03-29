هل يحسم برسبوليس تتويجه اليوم رسميا ببطولة الدوري الايراني؟

طهران / 29 اذار /مارس /ارنا-
يلتقي برسبوليس مساء اليوم الخميس مع سايبا في استاد 'ازادي' بطهران في اطار المرحلة الـ 26 للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم ساعيا للتويج رسميا بالبطولة.

ويبدو ان مسالة تتويج برسبوليس محسومة تقريبا اذ يملك 57 نقطة بفارق 15 نقطة عن اقرب منافسيه وهو ذوب آهن اصفهان الذي يملك 42 نقطة .
واسوأ الاحتمالات هو ان يخسر برسبوليس جميع مبارياته الخمس المتبقية ويفوز ذوب آهن بجميع مبارياته الخمسة ايضا، وحتي في هذه الحالة سيتساوي الفريقان بالنقاط ويكون الفيصل هو فارق الاهداف الذي يملك فيه برسبوليس رصيدا مريحا اذ ان له 41 هدفا وعليه 10 اهداف فيما يبلغ رصيد ذوب آهن 36 هدفا وعليه 28 هدفا.
وفي حال فاز برسبوليس او تعادل في مباراة اليوم امام سايبا فانه سيتوج رسميا ببطولة الدوري، وفيما لو خسر فعليه انتظار مباراة يوم غد الجمعة بين ذوب آهن وتراكتور سازي تبريز في اصفهان، والتي يحتاج ذوب آهن فيها للفوز لمواصلة مشوار المنافسة علي اللقب وان خسر او تعادل فان البطولة ستذهب الي خزائن برسبوليس للعام الثاني علي التوالي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي احرز الوصافة للفريق ايضا في الموسم قبل الماضي.
وتجري اليوم ايضا مباراتان، الاولي بين نفط طهران واستقلال طهران والثانية بين غسترش فولاد تبريز وصنعت نفط ابادان.
فيما تجري يوم غد الجمعة 3 مباريات، الاولي بين سياه جامكان واستقلال خوزستان والثانية بين سبيد رود رشت وبارس جنوبي جم والثالثة بين ذوب آهن اصفهان وتراكتور سازي تبريز.
وتختتم مباريات هذه المرحلة يوم السبت بمباراتين، الاولي بين بيكان وسباهان اصفهان والثانية بين فولاد خوزستان وبديدة مشهد.
والمنافسة محتدمة علي مركز الوصافة بين 6 فرق وهي؛ ذوب آهن اصفهان (42) واستقلال طهران (41) وبيكان (41) وسايبا (41) وبارس جنوبي جم (39) وفولاد خوزستان (38).
ومن المرجح كثيرا ان يكون استقلال طهران طرفا قويا في المنافسة علي الوصافة بقيادة المدرب الالماني شيفر الذي تقدم بالفريق من المراكز الاخيرة تقريبا الي صفوف فرق المقدمة اذ تحسن لعب الفريق كثيرا الي جانب النتائج الجيدة التي رافقت عروضه الجيدة.
اما بالنسبة لفرق ذيل القائمة، فيبدو ان سياه جامكان سيودع دوري الاضواء برصيده البالغ 15 نقطة وهنالك عدة فرق مهددة معه بالهبوط ايضا وهي استقلال خوزستان (23) وسبيد رود رشت (23) ونفط طهران (24) وبديدة مشهد (26).
كما ان فريق سباهان الفائز ببطولة الدوري الايراني الممتاز 5 مرات (الدورة الحالية هي الـ 17) فهو يحتل المرتبة 11 برصيد 27 نقطة وهي مرتبة لا تليق بماضيه بالتاكيد، وشبح الهبوط الي الدرجة الاولي يلاحقه ايضا الي حد ما ان لم يحقق نتائج جيدة في مبارياته المتبقية.
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هل يحسم برسبوليس تتويجه اليوم رسميا ببطولة الدوري الايراني؟

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