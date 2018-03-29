فوز كبير لسيدات ايران علي الصين في كرة الصالات وديا

طهران / 28 اذار /مارس /ارنا-حقق منتخب ايران لكرة الصالات للسيدات فوزا كبيرا علي نظيره الصيني بستة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الاربعاء في طهران.
وقدمت سيدات ايران عرضا جيدا في هذه المباراة ترجمنه الي ستة اهداف مقابل هدف واحد لسيدات الصين.سجلت اهداف المباراة لمنتخب ايران كل من فاطمة اعتمادي وسارا شيربيكي (هدفان لكل منهما) وفرشتة خسروي وفاطمة ارجنكي (هدف واحد لكل منهما).انتهي ** 2342
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