فوز كبير لسيدات ايران علي الصين في كرة الصالات وديا

وقدمت سيدات ايران عرضا جيدا في هذه المباراة ترجمنه الي ستة اهداف مقابل هدف واحد لسيدات الصين.

سجلت اهداف المباراة لمنتخب ايران كل من فاطمة اعتمادي وسارا شيربيكي (هدفان لكل منهما) وفرشتة خسروي وفاطمة ارجنكي (هدف واحد لكل منهما).

انتهي ** 2342

