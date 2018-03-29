الرئیس الاذربیجانی یؤكد وقوف بلاده الي جانب ایران فی القضایا الدولیة

باكو / 28 اذار /مارس /ارنا-
اكد الرئیس الاذربیجانی الهام علییف وقوف بلاده الي جانب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی القضایا الدولیة، لافتا الي البلدین یدعمان احدهما الاخر علي الصعید الدولی دوما.

وخلال المؤتمر الصحفی المشترك مع نظیره الایرانی حسن روحانی فی باكو الیوم الاربعاء، اشار الرئیس الاذربیجانی، الي التوقیع الیوم علي 8 وثائق للتعاون بین البلدین، واضاف، ان توقیع وثائق التعاون هذه من شانه تطویر العلاقات بین البلدین فضلا عن دعمه للتعاون الاقلیمی.
واكد اهمیة زیارة الرئیس الایرانی الي باكو والوثائق الموقعة خلال الزیارة بما یخدم مصلحة البلدین والمنطقة واضاف، انه من بین وثائق التعاون الثمانی هذه هنالك وثیقتان متعلقتان بالانشطة المشتركة بین البلدین فی مجال الطاقة فی بحر قزوین وانشاء خط سكك الحدید 'رشت – آستارا' یحظیان باهمیة تاریخیة.
ووصف علییف التعاون بین ایران واذربیجان فی اطار العلاقات الاقلیمیة بانه مؤثر جدا، معتبرا اجتماعی القمة الثلاثیین بین اذربیجان وایران وروسیا فی باكو وطهران والاجتماع الثلاثی لوزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا والاجتماع الرباعی بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا وجورجیا، مؤشرا للدور الاقلیمی للبلدین.
وتابع الرئیس الاذربیجانی، ان لایران واذربیجان تعاونا جیدا فی المجال العسكری والامنی وسیواصلان مشاوراتهما الامنیة.
واعتبر علییف العلاقات والتعاون بین ایران واذربیجان انموذجا للجیرة بین دول العالم، واضاف، ان القرارات المتخذة خلال الاعوام الاربعة الاخیرة والانشطة المنجزة قد جاءت بنتائج جیدة للشعبین.
واشار الي تطویر العلاقات بین البلدین، ونوه الي ان لقاءه هذا مع نظیره الایرانی هو الحادی عشر، خلال الاعوام الاربعة الاخیرة، لافتا الي انه زار ایران 4 مرات خلال هذه الفترة وان زیارة الرئیس روحانی الي باكو هذه هی الثالثة.
ونوه الي ان لقاءات رئیسی البلدین العدیدة علي الصعید الدولی واضاف، ان جمیع هذه اللقاءات كانت مهمة لبلدنا وان التوافقات الحاصلة قد نفذت وحققت نتائج جیدة.
وحول موقف ایران لحل النزاع بین جمهوریة اذربیجان وارمینیا حول قرة باغ قال الرئیس علییف، ان جمهوریة اذربیجان تقف ایضا الي جانب ایران فی القضایا الدولیة.
كما اشار الي تطویر العلاقات الاقتصادیة بین البلدین والاستثمارات المتبادلة، معتبرا هذا الامر بانه یخدم مصلحة البلدین.
واوضح انه تم البحث فی محادثات الیوم حول سبل زیادة حجم التبادل التجاری وقال، انه تم توجیه الایعازات اللازمة للجهات المعنیة فی البلدین لتنفیذ هذه الامور.
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الرئیس الاذربیجانی یؤكد وقوف بلاده الي جانب ایران فی القضایا الدولیة

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