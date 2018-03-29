الرئيس روحاني يدعو لاقامة التجارة الحرة بين طهران وباكو

واعرب الرئيس روحاني خلال اجتماع الوفدين رفيعي المستوي لايران واذربيجان مساء اليوم في باكو عن ارتياحه لتحقق نتائج ايجابية في مجال التعاون المشترك التي ليس تخدم مصالح شعبي البلدين فحسب بل المنطقة.

واضاف ان مسار ترانزيت الشمال – جنوب المتمثل في مشروع السكك الحديد رشت – استارا، سيكون مسارا اقل كلفة واقصر بالنسبة للبلدين وبلدان المنطقة وحتي اسيا واوروبا وافريقيا وهذا يبرهن ان تعاوننا يخدم شعوب المنطقة والعالم.

واشار الي المشاريع المشتركة بين ايران واذربيجان والتي يبدا استثمار بعضها غدا الخميس، وقال ان تدشين هذه المشروعات يظهر ان البلدين عازمان علي توسيع العلاقات بصورة ثنائية ومتعددة الاطراف.

من جانب اخر اعتبر رئيس الجمهورية بحر قزوين بانه بحر التنمية والسلام والصداقة وترسيخ العلاقات الاخوية بين البلدين وقال ان تعاوننا الجديد في بحر قزوين يعني انه يجب الافادة من هذه النعمة الالهية بالحد الاقصي.

ودعا الي تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين مشيرا الي اشتراك الرؤي بين البلدين فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية وقال ان ايران وجمهورية اذربيجان بوسعهما العمل باتجاه ارساء المزيد من السلام والامن في المنطقة والعالم.

واعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لهزيمة داعش في العراق وسورية وقال ان مكافحة الارهاب يجب ان تستمر بقوة.

اما الرئيس الاذربيجاني الهام عليوف فاعرب عن سروره للنهوض بالعلاقات بين البلدين وقال ان وضع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها اليوم موضع التنفيذ سيسهم في المزيد من تمتين العلاقات.

واكد ان العلاقات السياسية والودية بين البلدين تشكل سندا قويا للتعاون الناجح في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة معتبرا ان مشاريع الطاقة في بحر قزوين وسكك الحدد رشت – استارا اسهمت في تدعيم العلاقات الثنائية.

واكد ان الافادة المشتركة من مصادر بحر قزوين وريط ممرات الشمال بالجنوب والشرق والغرب، يمثل انجازا كبيرا للشعبين والمنطقة.

وابدي الرئيس الاذربيجاني دعمه لسياسات ايران لتوفير الامن والسلام في المنطقة معربا عن اسفه لان دولا من خارج المنطقة تتدخل وتودي الي زيادة الحروب والقتل في المنطقة وشدد علي انه لا يجب ان تتدخل اي قوة اجنبية في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.

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