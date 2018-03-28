بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني؛

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

طهران/28آذار/مارس/ارنا - ابرمت الجمهوريه الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان 8 وثائق ومذكرات تنص علي التعاون الثنائي في مجالات عديدة وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية الحالية لرئيس الجمهورية حسن روحاني الي باكو.

و وقع كبار المسوولين الايرانيين والاذربيجانيين علي هذه الوثائق التي تهدف لتطوير العلاقات بين طهران وباكو اكثر من ذي قبل بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني وذلك بعد المباحثات المكثفة التي جرت بين الرئيسين.
وتضمنت الوثائق الثماني الموقعة بين طهران وباكو كلا من خطة تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون حول المراة والاسرة ومذكره التفاهم للتعاون بشان الرياضه والشباب وبرنامج التبادل الثقافي بين البلدين، الي جانب مذكره التفاهم للتعاون في مجال الصحه والعلاج ومذكره التفاهم في مجال التطوير المشترك للكتل النفطيه المكتشفه في بحر قزوين ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال تعزيز الصناعة ومذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي واتفاقية الاستثمار المشترك في انشاء طريق سككي بين مدينتي رشت (شمال ايران) وآستارا.
انتهي**2018/ ح ع **



برچسب ها

اقتصاد

ايران

جمهورية أذربيجان

8 مذكرات للتفاهم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

معظم المشاهدات

مقتل ستة من عناصر `داعش` بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

مقتل ستة من عناصر 'داعش' بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

خلال لقائه مسؤولین باكستانیین

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

في مقال له علي موقع الجزيرة؛

ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

الرئيس روحاني:

تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

أحدث الأخبار

روحاني : طهران وباكو لديهما رؤي مشتركة حيال القضايا الاقليمية

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاذربيجاني؛

روحاني : طهران وباكو لديهما رؤي مشتركة حيال القضايا الاقليمية

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني؛

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

الجيش الباكستاني : لن نلتحق بأي ائتلاف مناويء لايران

الجيش الباكستاني : لن نلتحق بأي ائتلاف مناويء لايران

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

خلال زيارة الرئيس روحاني الي باكو؛

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

موضوعات مرتبط