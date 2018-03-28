خلال زيارة الرئيس روحاني الي باكو؛

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

باكو / 28 اذار / مارس / ارنا – التقت مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والاسرة 'السيدة معصومة ابتكار' اليوم الاربعاء مع النائبة الاولي لرئيس الجمهورية الاذربيجاني 'السيدة مهربان علي اوا'.

واشارت السيدة ابتكار التي ترافق الرئيس روحاني في زيارته الحالية للعاصمة الاذربيجانية باكو، اشارت في هذا اللقاء الي تنمية العلاقات وفي مختلف المجالات بين ايران واذربيجان؛ مؤكدة ان تطوير العلاقات الثنائية يسهم في النهوض بمستوي الرخاء لدي الشعبين الايراني والاذربيجاني.
ونوّهت مساعدة الرئيس الايراني الي ان التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الترانزيت والنقل يخدم التطلعات المستقبلية للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان.
واعربت السيدة ابتكار عن املها في تعزيز التعاون بما يشمل شؤون الاسرة والمراة بين البلدين؛ مشيدة بالمشاريع الانسانية المتبعة من جانب 'جمعية حيدر علييف' الخيرية وجهود السيدة مهربان علي اوا في هذا الخصوص.
من جانبها قالت النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان خلال اللقاء، ان العلاقات بين طهران وباكو ترتكز علي اسس الصداقة والاخوة التاريخية.
ونوهت الي ان اللقاءات بين رئيسي البلدين تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية؛ واردفت القول ان جمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنتا خلال الاعوام الاخيرة من تنفيذ مشاريع هامة خدمة لمصالح البلدين.
وفيما اشارت الي التعاون الثنائي في مجال النقل، صرّحت السيدة مهربان علي آوا، ان توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ مشروع سككي بين رشت (شمال) الي استارا المرتقب غدا الخميس يصب في سياق المصالح الثنائية.
وكان الرئيس روحاني وصل ظهر اليوم الاربعاء الي العاصمة الاذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته الي اذربيجان كل من وزراء الخارجية، والصناعة والطرق، الي جانب رئيس مكتب الرئاسة محمود واعظي ومستشار الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان.
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السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

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