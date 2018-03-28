مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

مشهد / 28 اذار / مارس / ارنا – قال 'محمد حسن فرهادي' وهو حاكم بلدة 'دركز' في شمال محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، ان 283 مدانا ايرانيا كان قد افرج عنهم في سجون تركمانستان، وصلوا عصر اليوم الاربعاء عبر منفذ 'لطف آباد' الحدودي في محافظة خراسان الرضوية (شرق) الي ارض البلاد.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا'، نوّه فرهادي الي انه بالتزامن مع دخول الرعايا الايرانيين (الي ارض الوطن)، فقد تم الافراج عن 4 من الرعايا التركمان بما يشمل 3 رجال وامراة واحدة كانوا قد سجنوا في ايران، واعادتهم عبر المنفذ الحدودي نفسه الي بلادهم.
واوضح المسؤول الايراني ان عملية تبادل السجناء المشار اليهم جاءت عقب الاتفاق والمحادثات بين رئيسي الجمهورية الايراني والتركماني وذلك خلال الزيارة الاخيرة لحجة الاسلام حسن روحاني الي عشق اباد.
وتابع القول، ان معظم الايرانيين المفرج عنهم في سجون تركمانستان هم من السواق والصيادين.
يذكر ان منفذ لطف اباد الحدودي يقع علي بعد 100 كم من عاصمة تركمانستان عشق اباد، و300 كم شمالي مدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية).
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مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

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مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

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