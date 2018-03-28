حجم تبادل الطاقة بين ايران وتركمانستان سيرتفع الي 850 ميغاواطا

واضاف اردكانيان الذي رافق الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته الاخيرة الي عشق اباد، خلال جلسة مشتركة مع مساعد الرئيس التركماني، قائلا انه تم اتخاذ القرار بتدفق الكهرباء في الخط الثاني لنقل الطاقة من تركمانستان الي ايران؛ وذلك بعد وقفة دامت 6 اشهر.

وتابع ان وفدا تركمانيا سيزور طهران الاسبوع المقبل لدراسة هذه القضية والبدء في مباحثات ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الخط الثالث لنقل الطاقة بقوة استيعاب تبلغ 500 كيلو فولت.

وصرح انه من المقرر تنفيذ مشروع مدّ الخط الثالث لنقل الطاقة علي وجه السرعة؛ مضيفا انه اعمال المشروع انجزت من مدينة مشهد الي مدينة سرخس الحدودية لكنه لم تبدا تركمانستان بعد في مرحلة مد الخط من مدينة سرخس الايرانية (شمال شرق) الي مدينة مرو التركمانية.

واضاف وزير الطاقة الايراني، لقد تقرر ان نستخدم من الطاقه الكهربائية المنتجة في تركمانستان اذا اقتضت الضرورة. كما ان امكانية تصدير الكهرباء التركماني الي دولة ثالثة متوفرة من خلال تنفيذ هذا المشروع.

انتهي**2018/ ح ع **

