وزير الطاقة الايراني:

حجم تبادل الطاقة بين ايران وتركمانستان سيرتفع الي 850 ميغاواطا

طهران/28آذار/مارس/ارنا - اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان عن استئناف عمل الخط الثاني لنقل الطاقة الكهربائية من تركمانستان الي ايران وتنفيذ مشروع بناء الخط الثالث لنقل هذه الطاقة بين البلدين؛ بما يؤدي الي ارتفاع حجم تبادل الطاقة بين البلدين وصولا الي 850 ميغاواطا.

واضاف اردكانيان الذي رافق الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته الاخيرة الي عشق اباد، خلال جلسة مشتركة مع مساعد الرئيس التركماني، قائلا انه تم اتخاذ القرار بتدفق الكهرباء في الخط الثاني لنقل الطاقة من تركمانستان الي ايران؛ وذلك بعد وقفة دامت 6 اشهر.
وتابع ان وفدا تركمانيا سيزور طهران الاسبوع المقبل لدراسة هذه القضية والبدء في مباحثات ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الخط الثالث لنقل الطاقة بقوة استيعاب تبلغ 500 كيلو فولت.
وصرح انه من المقرر تنفيذ مشروع مدّ الخط الثالث لنقل الطاقة علي وجه السرعة؛ مضيفا انه اعمال المشروع انجزت من مدينة مشهد الي مدينة سرخس الحدودية لكنه لم تبدا تركمانستان بعد في مرحلة مد الخط من مدينة سرخس الايرانية (شمال شرق) الي مدينة مرو التركمانية.
واضاف وزير الطاقة الايراني، لقد تقرر ان نستخدم من الطاقه الكهربائية المنتجة في تركمانستان اذا اقتضت الضرورة. كما ان امكانية تصدير الكهرباء التركماني الي دولة ثالثة متوفرة من خلال تنفيذ هذا المشروع.
انتهي**2018/ ح ع **



برچسب ها

اقتصاد

ايران

تركمانستان

نقل الطاقة الكهربائية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حجم تبادل الطاقة بين ايران وتركمانستان سيرتفع الي 850 ميغاواطا

معظم المشاهدات

مقتل ستة من عناصر `داعش` بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

مقتل ستة من عناصر 'داعش' بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

خلال لقائه مسؤولین باكستانیین

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

في مقال له علي موقع الجزيرة؛

ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

الرئيس روحاني:

تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

أحدث الأخبار

روحاني : طهران وباكو لديهما رؤي مشتركة حيال القضايا الاقليمية

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاذربيجاني؛

روحاني : طهران وباكو لديهما رؤي مشتركة حيال القضايا الاقليمية

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني؛

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

الجيش الباكستاني : لن نلتحق بأي ائتلاف مناويء لايران

الجيش الباكستاني : لن نلتحق بأي ائتلاف مناويء لايران

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

خلال زيارة الرئيس روحاني الي باكو؛

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

موضوعات مرتبط