عقب زیارة الرئیس روحانی الي عشق اباد؛

قاسمی : الیوم یتم نقل 283 سجینا ایرانیا من تركمانستان الي ایران

طهران / 28 اذار / مارس / ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی انه علي اعقاب زیارة رئیس الجمهوریة الي عشق اباد، سیتم الیوم الاربعاء نقل 283 سجینا ایرانیا من تركمانستان الي البلاد.

جاءت تصریحات قاسمی الیوم ردّا علي اسئلة الصحفیین بشأن آخر المستجدات حول وضع السجناء الایرانیین فی تركمانستان؛ موضحا انه علي اعقاب زیارة رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی الي عشق اباد، وفی اطار تنفیذ اتفاقیة نقل المدانین المبرمة بین الجمهوریة الاسلامیة وتركمانستان، سیتم الیوم الاربعاء تبادل 283 سجینا ایرانیا مع عدد من السجناء التركمان عند منفذ 'لطف اباد' الحدودی (شمال شرق) وذلك بحضور ممثلی جهاز القضاء لدي البلدین الي جانب مندوب سفارة ایران فی عشق اباد.
ولفت المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة الي انه من بین السجناء الایرانیین المقرر نقلهم، یوجد اثنان من بحارة احد الزوارق الایرانیة الذین كانوا قد اعتقلوا فی تركمانستان مؤخرا.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

زیارة الرئیس روحانی

قاسمی

نقل 283 سجینا ایرانیا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمی : الیوم یتم نقل 283 سجینا ایرانیا من تركمانستان الي ایران

معظم المشاهدات

مقتل ستة من عناصر `داعش` بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

مقتل ستة من عناصر 'داعش' بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

خلال لقائه مسؤولین باكستانیین

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

في مقال له علي موقع الجزيرة؛

ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

الرئيس روحاني:

تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

أحدث الأخبار

روحاني : طهران وباكو لديهما رؤي مشتركة حيال القضايا الاقليمية

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاذربيجاني؛

روحاني : طهران وباكو لديهما رؤي مشتركة حيال القضايا الاقليمية

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني؛

ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

الجيش الباكستاني : لن نلتحق بأي ائتلاف مناويء لايران

الجيش الباكستاني : لن نلتحق بأي ائتلاف مناويء لايران

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

خلال زيارة الرئيس روحاني الي باكو؛

السيدة ابتكار تلتقي النائبة الاولي لرئيس جمهورية اذربيجان

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

مصدر مسؤول : وصول 283 مدانا ايرانيا من سجون تركمانستان الي ارض الوطن

موضوعات مرتبط