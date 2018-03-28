قاسمی : الیوم یتم نقل 283 سجینا ایرانیا من تركمانستان الي ایران

جاءت تصریحات قاسمی الیوم ردّا علي اسئلة الصحفیین بشأن آخر المستجدات حول وضع السجناء الایرانیین فی تركمانستان؛ موضحا انه علي اعقاب زیارة رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی الي عشق اباد، وفی اطار تنفیذ اتفاقیة نقل المدانین المبرمة بین الجمهوریة الاسلامیة وتركمانستان، سیتم الیوم الاربعاء تبادل 283 سجینا ایرانیا مع عدد من السجناء التركمان عند منفذ 'لطف اباد' الحدودی (شمال شرق) وذلك بحضور ممثلی جهاز القضاء لدي البلدین الي جانب مندوب سفارة ایران فی عشق اباد.

ولفت المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة الي انه من بین السجناء الایرانیین المقرر نقلهم، یوجد اثنان من بحارة احد الزوارق الایرانیة الذین كانوا قد اعتقلوا فی تركمانستان مؤخرا.

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