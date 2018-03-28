لتعزيز الوحدة بين ايران وتركيا والسعودية وباكستان بهدف حل المشاكل الاقليمية

وفي كلمة له اليوم الاربعاء، خلال ندوة بـ 'مؤسسة اسلام اباد للدراسات السياسية' تحت عنوان 'السيناريو الحديثة في المنطقة والعالم والتطلعات الايرانية'، نوّه احمد خان الي اهمية الوحدة بين الدول بما فيها البلدان الاسلامية في انحاء العالم وخاصة المنطقة.

وقال المحلل السياسي الباكستاني ان الظروف باتت متاحة لتنمية العلاقات بين طهران واسلام اباد وبما يشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الي ان الدول الاسلامية تمتلك 80 بالمئة من احتياطات الطاقة في العالم، فضلا عن 60 بالمئة من الموارد المنجمية العالمية؛ مؤكدا علي ان القرن الحادي والعشرين سيكون من نصيب البلدان المتفوقة في اجتياز التحديات واغتنام الفرص بصورة مناسبة.

وفيما اشار الي التطورات الاقليمية الاخيرة كالمجازر الجماعية والعنف والسياسات العنصرية التي تمارس تحت مظلة 'الدفاع عن الامن القومي' وذلك في ضوء النظام العالمي الجديد، اكد المحلل السياسي والدبلوماسي الباكستاني البارز ان ما يسهم في تفاقم الامور داخل المنطقة اليوم يكمن في انعدام الاجماع الدولي لحل المعضلات والتحديات الدولية.

واستطرد القول، ان الامم المتحدة لم تنجح حتي الآن في القيام بدور هام لحل النزاعات الدولية، وخير دليل علي ذلك هو انه رغم مضيّ العقود لكن المجتمع الدولي لم يتوصل الي سبل كفيلة بحل القضيتين الكشميرية والفلسطينية.

ودعا الخبير السياسي الباكستاني الدول وخاصة البلدان الاسلامية والاقليمية الي تعزيز الوحدة فيما بينها لمواجهة التطورات الاخيرة في المنطقة.

انتهي ** ح ع

