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الجزيرة تكشف عن كواليس 'قمة اليخت' المثيرة والراسمة لسياسات المنطقة

بغداد / 28 اذار / مارس / ارنا - نشرت قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، تقريرا مثيرا وخطيرا عن ما أسمته 'قمة اليخت' التي أعادت تشكيل الصراعات، والخلافات في المنطقة العربية .

وتناقلت وسائل اعلام عراقية ماجاء في تقرير قناة (الجزيرة) الذي استند إلي معلومات نشرها الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، فإن القمة عقدت علي متن يخت في البحر الأحمر، عام 2015.
وحضر القمة، خمسة من القادة العرب، يتقدمهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي قال التقرير إنه كان المحرك للقاء، إضافة إلي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان الذي كان وليا لولي العهد حينها، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة .
وذكرت (الجزيرة) إن القمة كان من المفترض أن يحضرها اللواء خليفة حفتر، الذي تريد هذه الدولة فرضه كممثل وحيد للشعب الليبي .
واكدت أن من سعي وخطط ورتّب لهذه القمة، هو رجل الأعمال الأمريكي اللبناني، جورج نادر، والذي اثيرت حوله مؤخرا اتهامات تدينه بالتحرش الجنسي بالأطفال، والتورط بدفع رشاوي لدعم دونالد ترامب في حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة .
واشارت (الجزيرة) الي أن جورج نادر ناقش خطة تعهد بتسويقها في واشنطن، وملخصها هي التحالف مع إسرائيل ضد تركيا وإيران، وأخذ إرث الجامعة العربية، ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي.
ووصفت (الجزيرة)، جورج نادر، المستشار الشخصي لمحمد بن زايد، بأنه 'صديق حميم لإسرائيل، ويعمل في وقت فراغه مهندس سياسات عليا لهذا الجزء من العالم' .
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