خرازي: الصين وباكستان بامكانهما التعاون مع ايران في ميناء جابهار

وفي كلمه القاها في ندوة 'مركز اسلام آباد السياسي' تحت عنوان 'الافاق المستقبلية للتعاون بين ايران وباكستان في الامن الاقليمي في غرب آسيا' وصف خرازي ايران واسلام آباد بانهما بلدان مهمان في منطقة المحيط الهندي وقال ان هذين البلدين يتاثران بالتطورات في منطقة آسيا الغربية وانهما يلعبان دورا مهما وفاعلا من بحر عمان وآسيا الجنوبية والمحيط الهندي وبالتالي يجب دراسة العلاقات بين طهران واسلام آباد من خلال الاعتماد علي هذه التوجهات.

وقدم خرازي اقتراحا خلال كلمته في الندوة وقال انه يمكن ربط ميناء جابهار الايراني بميناء غوادر الباكستاني حيث يقعان في امتداد جغرافي واحد لاكمال مشروع (حزام واحد – طريق واحد).

واكد علي ضرورة ارتقاء مستوي العلاقات الاقتصادية بين ايران وباكستان وقال ان البلدين لديهما طاقات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية حيث ان ربط خط انبوب الغاز الايراني بباكستان وتعاون باكستان في ميناء جابهار وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاصين للبلدين والتبادل التجاري بعملة البلدين وتسهيل اصدار التاشيرات وتعزيز السياحة يمكن ان يسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين اكثر من ذي قبل.

وصرح ان الاقتراح الذي قدمته باكستان بشان التعاون بين 'ايران وباكستان والصين وروسيا' في المجال الامني والاقتصادي قابل للدراسة حيث يمكن ان يترك اثرا استراتيجيا ملحوظا علي الامن والتطوير الاقتصادي للمنطقة.

وقال انه نظرا الي الفرص والتهديدات التي يواجهها البلدان في منطقة غرب وجنوب آسيا فانه من الضروري ان يعملان علي افشال التهديدات الكامنة وان يستفيدان من الفرص المتوفرة لتحقيق المصالح المشتركة.

واضاف ان باكستان يمكن ان تلعب دور الوسيط بسبب علاقاتها الجيدة مع كافة دول المنطقة وان تقرب هذه الدول من بعضها البعض.

وتابع ان عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا ادي الي ظهور الارهاب التكفيري وان هذه القضية يمكن ان تعرض امن جميع الدول منها ايران وباكستان للخطر.

واكد علي ضرورة تعزيز التعاون الامني والاستخباري بين البلدين وقال ان هذا التعاون ليس يقلص الاخطار الناتجة عن النشاطات الارهابية في البلدين فحسب بل يترك اثرا ايجابيا علي استقرار المنطقة.

واضاف انه من الضروري ان يتعاون البلدان لتعزيز الامن في افغانستان وخفض النشاطات الارهابية.

انتهي**2018 ** 1718

