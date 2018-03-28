خرازي

الخيارات متاحة لايران إن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

طهران /28 آذار/مارس – إرنا –قدّم رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية تفصيلاً عن الإجراءات الأمريكية الناقضة لبنود الاتفاق النووي مؤكداً علي كثرة الخيارات المتاحة أمام ايران إن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

وخلال إجتماع كمال خرازي بمثقفي وعلماء باكستان بعد كلمة ألقاها في مؤسسة الدراسات السياسية بيّن أهمية الاتفاق النووي علي الصعيد الدولي مشيراً الي التزام ايران بمفاده ونقض واشنطن له ونيتها الخروج عنه بشكل تام لافتاً الي دعم الدول الاوروبية للاتفاق النووي والي الفرص المتاحة أمام ايران عند خروج واشنطن عن هذا الاتفاق.
وأفاد خرازي بأنّ ايران لن ترضخ للضغوط الامريكية مهما كانت مندداً بايجاد القوي الاقليمية والعالمية لجماعة داعش بهدف التصدي لايران مرحّباً بمفاوضات السلام في أفغانستان وضرورة انسحاب القوات الاجنبية من أراضيها.
وفي سياق العلاقات الايرانية الباكستانية رأي خرازي هذا التقارب ضرورياً لتوفير أمن واستقرار المنطقة وإقتلاع جذور الارهاب فيها، رغم وجود إختلاف في رؤي البلدين بشأن بعض الملفات داعياً الي عدم تأثيرها علي العلاقات بين طهران واسلام اباد.
وعن موقع ايران في المنطقة أشاد خرازي بالأمن الذي تتمتع به ايران وسط منطقة متوترة مفعمة بالنزاعات والأزمات منوهاً الي عدم تفريق ايران بين الولايات المتحدة واسرائيل اللتين تتشابه مواقفهما ضد ايران.
كما ندد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية بالتدخلات التي تقوم بها دول خارجة عن المنطقة في دول داخل الشرق الاوسط وحياكتها للمؤامرات ضدها والترويج للأفكارالمتطرفة التكفيرية معتبراً إلحاح الولايات المتحدة علي البقاء في افغانستان يندرج في إطار هدفها الرامي الي الإشراف علي نشاطات الصين وروسيا وايران وباكستان.
و وصف خرازي العلاقات بين ايران والهند بالطيبة والحسنة والتي لا يجب ترجمتها بالمعادية لباكستان حالها حال العلاقات بين باكستان والسعودية التي لا نعتبرها نحن علاقات مضادة ومعادية لايران.
وعن سبب دعم ايران للحكومة السورية وسيادتها علي اراضيها قال خرازي: إنّ الكيان الصهيوني يحاول في إطار أهدافه التوسعية الإطاحة بالنظام السوري عبر إسناده العلني أو السري لجماعات خطيرة تكفيرية منها جماعة داعش لكننا لن نسمح بذلك إذ أنّ مآرب الكيان الصهيوني تتنافي ومصالح الدول الاسلامية.
وفي سياق سعودي وما تقوم به هذه الدولة من إجراءات سلبية علي صعيد المنطقة إعتبر خرازي التحالف العسكري الذي اوجدته السعودية والذي سمته بالمضاد للارهاب ليس إلّا حبراً علي ورق لا أهمية له معرباً عن إعتقاده وقناعته بضرورة عدم التحاق باكستان به متمنياً علي المسؤولين السعوديين الانتباه الي الأخطاء التي يرتكبونها.
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كمال خرازي

المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية

اسلام اباد

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الخيارات متاحة لايران إن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

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