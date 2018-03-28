رئيس مركز الدراسات الجيوسياسية الروسية:

ايران صادقة في نواياها في مكافحة الارهاب

موسكو /28 آذار/مارس – إرنا – قال رئيس مركز الدراسات الجيوسياسية الروسية: إنّ ايران وعلي النقيض من واشنطن وحلفائها تعمل بنية صادقة في مكافحتها للارهاب وإنّ الإجراءات الايرانية عززت أمن الشرق الأوسط.

وأضاف الجنرال ليونيد ايفاشف بأن مكافحة الولايات المتحدة للارهاب مهزلة تهدف عبرها الي بلوغ اهداف سياسية وتضليل الرأي العام وخداع المجتمع الدولي مستنداً لذلك بتزويد القوات الامريكية لقوات داعش بالمساعدات السرية ونقل قادتها عبر مروحيات من المناطق المحاصرة في العراق كما فعلت ذلك في سوريا ايضاً لافتاً الي اكذوبة مستمرة تطلقها الولايات المتحدة تتمثل في مساعدتها للمناضلين في سبيل حرية الشعب السوري.
وأعرب ايفاشف عن إعتقاده بأنه لولا هذا الدعم الامريكي الواسع النطاق لما كان أحد يسمع بمفردة الارهاب داخل الاراضي السورية معتبراً مصالح واشنطن رهناً بإبقاء الأزمات والحروب مشتعلة والمجازر متواصلة في شتي بقاع العالم لتعزيز سلطتها ونفوذها علي نقاط هامة.
كما أفاد الرئيس السابق لدائرة شؤون التعاون الدولي التابع لوزارة الدفاع الروسية بأنّ ايران لاتطمح الي مطامع في خوضها الكفاح ضد الارهاب ولا طمع لها بأراضي جيرانها وهذا هو الفارق الكبير بين ما تقوم به ايران ضد الارهاب وما تقوم به واشنطن في المنطقة أي السيطرة علي ثروات المنطقة وعلي دولها، مخاطباً الشعوب بعدم الاصغاء لما تطلقه الولايات المتحدة من هتافات تنادي بحرية الرأي والدفاع عن الديمقراطية.
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ايران صادقة في نواياها في مكافحة الارهاب

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