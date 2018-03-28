عراقجي: انسحاب القوات الأجنبية يمهد لإستتباب السلام في افغانستان

طهران /28 آذار/مارس – إرنا – إعتبر عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية انسحاب العسكريين الأجانب من أفغانستان السبيل الي إستتباب السلام والأمن فيها مؤكداً علي فشل الخيار العسكري وعلي عدم وجود أي أمل في نجاحه مستقبلاً.

واضاف عباس عراقجي الذي كان يتحدث في «مؤتمرالسلام في أفغانستان» المقام في طشقند عاصمة أوزبكستان: إنّ الحرب في افغانستان جاءت نتيجة إجتياح القوات الأجنبية لأراضيها.
و خلال كلمته رحب عراقجي بمبادرة الرئيس الافغاني الداعية الي مشاركة المعارضة المسلحة في مفاوضات السلام ووصفها بالخطوة الايجابية داعياً الأطراف المتنازعة الي الجلوس حول طاولة المفاوضات معلناً عن إستعداد ايران لتقديم العون للحكومة الافغانية للمضي بعملية السلام.
وكان هذا المؤتمر الدولي الذي يقام حالياً في طشقند عاصمة أوزبكستان تحت عنوان «السلام في أفغانستان، التعاون الأمني والتواصل الاقليمي» قد بدأ أعماله يوم امس الثلاثاء بمشاركة رئيسَي جمهورية أوزبكستان وأفغانستان وممثلين عن 25 دولة ومنظمة دولية واقليمية.
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سياسي

كلمة عباس عراقجي

مؤتمرالسلام في أفغانستان

طشقند

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عراقجي: انسحاب القوات الأجنبية يمهد لإستتباب السلام في افغانستان

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