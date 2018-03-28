خوشرو: علي السعوديين الكف عن إشعال فتيل الحروب

وأطلق غلام رضا خوشرو هذه المواقف الايرانية خلال لقائه الإعلاميين الايرانيين في نيويورك رداً علي الرسالة التي وجهتها السعودية الي الامم المتحدة والتي زعمت خلالها بأنّ الصواريخ الموجهة من اليمن والمستهدفة للرياض كانت ايرانية.

وأضاف خوشرو بأنّ السعودية ومنذ 3 سنوات بدأت باستهداف اليمن بالقنابل والقصف الجوي ولم تجنِ من ذلك سوي تدمير البني التحتية لليمن وارتكاب مجازر بحق المدنيين وانتشار المجاعة وتفشي الأمراض هناك معتبراً مزاعم الرياص ضد ايران لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار التغطية علي جرائم السعودية.

ولفت الممثل الدائم لايران لدي الامم المتحدة بأنّ الحل الأوحد في اليمن ينحصر علي الحل التفاوضي الدبلوماسي الذي طرحت ايران بشأنه عدة مبادرة أبلغت الأمين العام للامم المتحدة وممثله في اليمن بها وهي مستعدة في أي وقت للقيام بأي خطوات تخدم ايقاف نزيف الحرب مطالباً السعودية بالكف عن مواصلة الحروب وخوض المغامرات وتبني حوار سياسي مع اليمن الجار لها دون المساس بمصالح الشعب اليمني واصفاً هذه الحرب باللامشروعة.

وأفاد خوشرو خلال اللقاء بأن ايران تعودت علي مزاعم تطلقها السعودية ورسائل توجهها الي الامم المتحدة تتهم فيها ايران وإنّ المجتمع العالمي أعلم بذلك، لأنّ مثل هذه المزاعم ليست الّا تغطية علي فشل السعوديين في الحرب التي شنوها ضد اليمن ناصحاً السعودية بالكف السريع عن إجراءاتها والإنخراط في عملية السلام وعدم دعم التمدد الداعشي والقاعدة في اليمن مندداً ببيع واشنطن الاسلحة لها وإفراغ هذه الأسلحة علي رؤوس المواطنين اليمنيين الابرياء مشدداً علي الافرازات الخطيرة لمشاركة القوي العظمي في قتل اليمنيين بيد سعودية.

وأوصي الممثل الدائم لايران لدي الامم المتحدة السعودية بالإعتبار من أخطائها السابقة وتغيير سياساتها المساندة للتطرف والعنف والمشعلة لنيران الحروب.

إنتهي** ع ج** 1718

