رئيس الجمهوريه يزور مدينة «مَرو» التاريخية

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الجمهورية الايراني ان الرئيس روحاني سيتفقد المعالم التاريخية والأماكن الدينية المنتشرة في هذه المدينة الأثرية ومنها مراقد صحابة النبي(ص) ومَقدَم الإمام الثامن (الإمام علي بن موسي الرضا عليه السلام) ومرقد الحاج يوسف الهمداني.

وكان البلدان وقعا أمس 13 وثيقة تعاون مشترك في مجالات عدة وأصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه علي عزم ايران وتركمانستان علي توسيع علاقاتهما في شتي الأصعدة.

وسيزور الرئيس روحاني في اطار جولته علي دول آسيا الوسطي باكو عاصمة جمهورية آذربيجان لاحقاً.

إنتهي** ع ج** 1718

