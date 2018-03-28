مقتل ستة من عناصر `داعش` بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن 'قوة من اللواء٥٦ وبعملية استباقية ونوعيه قامت، مساء اليوم، بقتل ستة من داعش ضمن كمين محكم في قرية الحسينية التابعة لناحية الزاب بقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)'.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه 'تم استهداف الدواعش وفق معلومات استخباراتية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية بالإضافة إلي هدم المضافة التي كانوا يحتمون بها'.

يشار الي ان القوات الامنية المشتركة تقوم بعمليات تمشيط بين فترة واخري للمناطق التي جري تحريرها مؤخرا بحثا عن جيوب متناثرة لعناصر 'داعش'.

انتهي ** 2342

