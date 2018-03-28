وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

بغداد / 28 اذار / مارس / ارنا - كشفت وكالة (أسوشييتد برس) الامريكية ان الصواريخ اليمنية اصابت اهدافها في السعودية بدقة، مؤكدة فشل منظومة الدفاعات الجوية في الرياض من التصدي للصواريخ التي اطلقت من صنعاء .

وذكرت وكالة الاتجاه برس العراقية نقلا عن وكالة (أسوشييتد برس) التي ذكرت قي تقرير لها، الثلاثاء، ان 'المزاعم السعودية باعتراضها سبعة صواريخ باليستية يمنية تثير الشكوك' ، موضحة 'انها حصلت علي تسجيلات مصورة للصواريخ في اصابتها للاهداف بدقة'.
واضافت ان 'احد صواريخ الباتريوت سار في اتجاه خاطئ وانفجر علي حي في الرياض اما الصاروخ الاخر انفجر قرب منصة الاطلاق وقتل عددا من المهندسيين والفنيين العاملين في المحطة' .
ولفتت (أسوشييتد برس) ان 'وزارة الثقافة والاعلام السعودية لم ترد علي سؤالها بشأن فشل منظومة الدفاع الجوية (باتريوت)، معتبرة ان الرياض تخفي الحقيقة'.
وكانت القوة الصاروخية اليمنية اطلقت سبعة صواريخ متنوّعة منها ثلاثة صواريخ باليستية من نوع (بركان H2) علي مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، فيما قصفت مطار أبها الدولي بصاروخ (M2) ، وثلاثة صواريخ من نوع (بدر1) الذي يُعدّ أحدث ما تم الإعلان عنه من صواريخ جديدة.
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وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

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