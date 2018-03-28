خرازي: الاميركيون ناكثون للعهد دوما

جاء ذلك في تصريح ادلي به خرازي خلال زيارته الحالية الي اسلام اباد حيث التقي رئيس نواب الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ راجا ظفر الحق وزعيم جمعية علماء الاسلام فضل الرحمان (جناح فضل) ومستشار الامن القومي ناصر خان جنجوعة، كلا علي حدة.

يتبع ** 2342

