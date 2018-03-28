خلال لقائه مسؤولين باكستانيين

خرازي: الاميركيون ناكثون للعهد دوما

اسلام اباد / 28 اذار /مارس /ارنا-
صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي بان الاميركيين اظهروا علي الدوام نقضهم لالتزاماتهم ونكثهم لعهودهم.

جاء ذلك في تصريح ادلي به خرازي خلال زيارته الحالية الي اسلام اباد حيث التقي رئيس نواب الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ راجا ظفر الحق وزعيم جمعية علماء الاسلام فضل الرحمان (جناح فضل) ومستشار الامن القومي ناصر خان جنجوعة، كلا علي حدة.
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خرازي: الاميركيون ناكثون للعهد دوما

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