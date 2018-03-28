ایران تتغلب علي الجزائر ودیا 2-1

افتتح سردار آزمون التسجیل لایران فی الدقیقة 11 بتسدیدة راس قویة وجمیلة من كرة مرفوعة من الجناح الایمن.

وفی الدقیقة 19 عزز كریم انصاری فرد رصید ایران بهدف ثان حینما اخترق قلب الدفاع الجزائری وراوغ الحارس مودعا الكرة الشباك.

وفی الشوط الثانی كثف المنتخب الجزائری هجماته للتسجیل، وتمكن فی الدقیقة 56 من تقلیص الفارق بواسطة فاروق شافعی الذی سجل هدفا جمیلا براسه، مستغلا عدم ارتقاء الدفاع الایرانی معه فی الهواء للتصدی للكرة والخروج الخاطئ للحارس علی رضا بیرانوند.

وتابع الجزائریون هجماتهم وبالمقابل تمیزت بعض الهجمات الایرانیة المضادة بالخطورة الا ان النتیجة بقیت علي حالها لتخرج ایران فائزة 2-1 .

مثل ایران فی هذه المباراة؛ علی رضا بیرانوند، وریا غفوری، بجمان منتظری، محمد رضا خانزادة، سعید آقائی (میلاد محمدی 73)، سعید عزت اللهی (مسعود شجاعی 46)، كریم انصاری فرد (كاوة رضائی 70)، احسان حاج صفی، علی رضا جهانبخش (سامان قدوس 79)، سردار آزمون (امید ابراهیمی 61)، مهدی طارمی (وحید امیری 40).

وتاتی هذه المباراة ضمن تحضیرات المنتخب الوطنی الایرانی لموندیال روسیا 2018 ، حیث یلعب ضمن المجموعة الثانیة الي جانب المغرب واسبانیا والبرتغال.

انتهي ** 2342

