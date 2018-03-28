العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف وداعش مثّل احدها

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، حسبما اوردته السومرية نيوز، 'نستغرب بث الاخبار الكاذبة التي تخدم اهداف داعش'، موضحا أن 'بعض وسائل الاعلام تقدم خدمات اعلامية مجانية لداعش'.

واضاف أن 'مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف، وداعش مثّل احد تلك المشاريع'، مشيرا الي أن 'الحكومة تحملت اعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات التحرير حتي انتهائها'.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي، إن 'العراق لن يسمح باستخدام اراضيه وامكاناته للعدوان علي دول الجوار'، مؤكدا أن 'العراق متمسك بدستوره ولن يسمح بأي عدوان علي دول الجوار'.

واضاف، 'وضعنا جداول زمنية لخفض اعداد القوات الاجنبية في العراق'، لافتا الي أن 'أي طلعة للطيران الاجنبي في اجواء العراق لا تتم الا بموافقة رسمية'.

ودعا العبادي الجميع الي 'التعاون في اعادة النازحين الي مناطقهم'، مشيرا الي أن 'المنظومة الامنية العراقية واحدة، وندعم أي تنسيق لفرض الامن في المناطق المتنازع عليها'.

انتهي ** 2342

