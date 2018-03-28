إيران وتركمانستان تدعوان لتعزيز التعاون الثنائي

وخلال هذا البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء في ختام اللقاء بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام 'حسن روحاني' ونظيره التركماني 'قربانقلي بردي محمدوف'، أكد الرئيسان علي ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار المستوي الستراتيجي للتعاون الثنائي بين البلدين وضرورة تطوير التعاون بينهما في شتي المجالات ذات الإهتمام المشترك للبلدين.

وقيم الجانبان بالإيجابية النتائج والمعطيات المكتسبة في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين طيلة 26 عاما الماضية ومنذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان .

وفي جانب آخر، أكد الرئيسان علي ضرورة تعزيز التشاور السياسي بين الخارجيتين الإيرانية والتركمانستانية بهدف توطيد أواصر التعاون في المجالات الثنائية وكذلك في إطار المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإقتصادي ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك عبر توظيف كافة الطاقات والإمكانيات المتوفرة لدي هذه المنظمات.

واعتبر الرئيسان نتائج الإجراءات المتخذة خماسية الأطراف بهدف توطيد الدعائم الحقوقية لبحر قزوين والإتفاقات المكتسبة في إطار مشروع إتفاقية 'النظام الحقوقي لبحر قزوين'، إيجابية واكدا أهمية إستمرار التشاور الثنائي بشأن القضايا المتصلة ببحر قزوين.

وفي ضوء تقييم العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين بوصفها ركيزة هامة للتعاون الثنائي، أكدا علي الدور والمكانة الهامه لمجموعتي الصداقة البرلمانية الإيرانية والتركمانستانية في تعزيز العلاقات الثنائية للبلدين ودعيا لتنشيط العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وللنهوض بالعلاقات التجارية والإقتصادية للبلدين أكثر من ذي قبل، أشار الرئيسان الي المكانة الهامة للجنة التعاون الإقتصادي بين البلدين وفي هذا السياق، أكد الجانبان علي ضرورة ايجاد التنويع في التجارة وذلك علي أساس القوانين والمعايير المألوفة للتجارة الدولية وإرساء نشاطات الإستثمار طويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان.

كما أشارا في البيان الي أهمية إتخاذ الإجراءات الفاعلة لتطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين للبلدين ودعيا لتوفير الظروف والإمكانيات اللازمة لتعزيز المشاركة القصوي للقطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات التجارية التي تقيمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان. كما أكدا علي ضرورة توطيد دعائم التعاون في مختلف مجالات النقل والإتصالات والزراعة وتربية المواشي والكهرباء والنفط والغاز وتنفيذ المشاريع المشتركة في هذه المجالات.

وأكد الجانبان علي الأهمية الستراتيجية للتعاون الثنائي بين إيران وتركمانستان في مجال تطوير النقل وممرات الترانزيت التي تيسر الوصول الي الأسواق العالمية عبر أقصر المسارات.

واعتبر الرئيسان تدشين خط سكك الحديد ثلاثي الأطراف بين إيران وتركمانستان وكازاخستان حدثا هاما مشددان علي أن هذا المسار للنقل السككي وتنفيذ سائر المشاريع المشتركة الترانزيتية بين البلدين تحظي بمكانة كبيره.

وأشار رئيسا البلدين الي الأواصر الثقافية العريقة التي تربط إيران وتركمانستان مؤكدان ان التعاون الثقافي يسهم في توطيد الصداقة والتفاهم بين الشعبين الشقيقين الإيراني والتركماني وفي هذا المنحي، أكدا علي إقامة أسابيع الثقافة وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي والجامعي والإعلامي والرياضي.

وعبر الجانبان عن قلقهما حيال تفشي التطرف والإرهاب واعتبراه تهديدا جادا ضد السلام والأمن الدولي مؤكدان علي ضرورة تعزيز التعاون الشامل في مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة في إطار قرارات الأمم المتحدة بما فيها مبادرة الرئيس الايراني حسن روحاني.

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