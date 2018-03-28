ظريف: البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للاطماع

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قبل انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام ١٩٧٩؛ كانت إيران واحدة من دول إسلامية قليلة علي علاقة جيدة بإسرائيل، بل إن النظام الملكي بقيادة الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي ساهم وقتها للأسف في تمهيد الطريق أمام اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني.

ولم يكن هذا الأمر سهلا بالنسبة لمعظم الإيرانيين الذين كانوا يرون في القضية الفلسطينية قضيتهم، ولذا عندما انتصرت الثورة كان التدبير الأول للثوار هو رفع العلم الفلسطيني فوق أول سفارة لفلسطين، لأن الثورة وقادتها لطالما رأوا في القضية الفلسطينية قضيتهم، ولذلك لم يساوموا منذ اللحظة الأولي علي مبدئية الخيار، حتي ولو كان ذلك سيعني الضغوط والحصار وحتي الحروب المباشرة أو بالوكالة.

وبالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن وجع فلسطين -كما وجع كل الدول العربية الشقيقة والجارة- كان وجعا إيرانيا، وكان أمنها وحريتها من أمننا وحريتنا.

لكن البعض سعي لتحويل المنطقة العربية إلي مسرح لتصفية الحسابات ومساحة للمطامع. وعلي العكس تماما؛ تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أمن المنطقة واستقرارها من أمنها واستقرارها، وأن أمن وازدهار جيراننا العرب بالتحديد هو أولوية الجميع.

ان إيران في اقتراحاتها للهندسة الإقليمية الجديدة تصبو إلي تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول المنطقة، بغض النظر عن الخلافات والاختلافات. ولكون الهندسة الجديدة قائمة علي الاحتواء بإمكانها منع تغول طرف من الأطراف الكبري علي الأطراف الأقل تأثيرا.

كما أن إيران طالما دعت -في مناسبات مختلفة- إلي وضع الأسس لعقد أمني مشترك، عماده الحوار والمبادئ المشتركة وآليات بناء الثقة، كمقدمة للخروج من النفق المظلم الذي يستنزف الجميع.

ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت أكثر من مرة أن يدها دوما ممدودة للجميع، للحفاظ علي الجيرة والأمن والمصالح، حتي يتحمل الجميع المسؤولية أمام الشعوب، وأمام التاريخ، وأمام أجيال المستقبل. والواقع أنه قد لا يتوفر لاحقا الحد الأدني الموجود حاليا الذي يمكن البناء عليه للوصول إلي نهاية لهذا المسلسل الطويل.

ولطالما كانت القوي الخارجية المؤثرة في المنطقة تؤْثر الحروب وتستنسخها ولا تعطي للسلام فرصة؛ حيث قامت بدعم نظام صدام حسين في غزوه لإيران والكويت، ثم شنت عليه الحرب لإسقاطه. ودعمت القاعدة وطالبان في أفغانستان ولاحقا أطلقت حملات لإخراجهما، ثم عادت لتدعم نسخة أخري من هذه الجماعات في سوريا لتدميرها وتمهيدا لاحتلالها بحجة قتال الجماعات المتطرفة.

وفعلت الأمر ذاته في حرب إسرائيل علي لبنان، واحتلالها غير الشرعي لفلسطين واختراقها المتكرر للأجواء السورية، وفي الحرب علي اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات والمجازر التي تُرتكب هناك بأسلحة غربية؛ فماذا استفادت منطقتنا من كل ما سلف وما سيأتي لاحقا، وبماذا انعكس علي العالم؟

ويمكن القول إن سياسات نصف قرن أو أكثر أوصلت العالم إلي ما يمكن وصفه بحالة الأزمة. إن العالم اليوم يبدو أمام حائط مسدود؛ فالعلاقات الدولية أصبحت عصية علي قواعدها التاريخية والعلوم التي بنيت عليها، أما المنطقة فهي تتحول تدريجيا إلي مساحة جغرافية تفتقد بلحد الأدني من الأمن، وتستعر فيها كل أنواع الصراعات الإثنية والقومية والطائفية والدينية والعشائرية والقبلية.

كما أضحي الأمن سلعة نادرة في البيت الواحد مترامي الأطراف، وبين شعوب تشترك في الكثير وتختلف علي اليسير، فبين العرب والترك والكرد والفرس -وغيرهم من شعوب المنطقة- تاريخ مشترك وثقافة واحدة ومفردات متشابهة، وعادات وتقاليد تكاد تكون مستنسخة عن بعضها بعضا.

وطالما أن الأمر كذلك فلماذا ندع كل هذه المشتركات ونذهب لتغليب منطق المواجهة الذي لن يؤدي إلا إلي المزيد من الأمهات المتّشحات بالسواد، والمزيد من الأحقاد، ونسخ جديدة من الحروب الجاهلية.

وبما أننا لا نريد في زمننا هذا حرب داحس وغبراء جديدة ولا حرب بسوس جديدة، ومن أجل ألا تتكرر هذه الصور من تاريخنا؛ علينا النظر في عيون بعضنا البعض والاتفاق علي حل اختلافاتنا علي الطاولة وليس في الميدان.

'ومجددا تمد إيران يدها لجيرانها، وهي لا تناور في خيار كهذا لأنه خيارها الإستراتيجي ولأنها تؤمن حقا بأن ما يجمعنا أكثر بكثير من أن تفرقه خلافات قامت علي التوجس وعلي مصالح آنية قد لا تكون علي سلم الأولويات في قادم السنين'

ان ما نطرحه نحن ليس نسيان الخلافات والاختلافات، لكن الذي نريده هو ألا يفسد الخلاف للود قضية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصبو -في اقتراحاتها للهندسة الإقليمية الجديدة- إلي تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول المنطقة بغض النظر عن الخلافات والاختلافات.

ولكون الهندسة الجديدة قائمة علي الاحتواء بإمكانها منع تغوّل طرف من الأطراف الكبري علي الأطراف الأقل تأثيرا، وبذلك نسمح للدول الصغيرة في المنطقة بالمشاركة وبأن تحفظ مصالحها.

وبالنسبة لجيراننا العرب ممن نتشارك وإياهم حدودا برية أو بحرية؛ فإن الأمن المشترك يقوم علي الالتزام بمعايير مشتركة تكفلها مواثيق الأمم المتحدة، كالسيادة، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وحل الأزمات بشكل سلمي، واحترام سيادة الدولة علي أراضيها وحرمة الحدود، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحق تقرير المصير داخلها.

كما يستلزم الأمر إجراءات عالية لبناء الثقة، من قبيل الإشعار بتنظيم المناورات العسكرية، والشفافية في الإجراءات العسكرية، وخفض الإنفاق علي التسلح، وتنظيم زيارات عسكرية متبادلة، وبالإمكان البدء أولا بخطوات أكثر سهولة كتشجيع السياحة بين بلداننا والاستثمارات المشتركة، وإقامة مشاريع مشتركة في إطار السلامة النووية أو مكافحة التلوث وإدارة الأزمات.

ومجددا تمد إيران يدها لجيرانها، وهي لا تناور في خيار كهذا لأنه خيارها الإستراتيجي، ولأنها تؤمن حقا بأن ما يجمعنا أكثر بكثير من أن تفرقه خلافات قامت علي التوجس وعلي مصالح آنية، قد لا تكون علي سلم الأولويات في قادم السنين. وفي حال عدم جنوحنا للسلم؛ فإنه لن يكون لدي الأجيال القادمة ما يكفي لينظروا في أعين بعضهم بعضا!

انتهي ** ا.د. ** 1718

