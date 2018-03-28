قاسمي: السعوديون يسعون للتغطية علي هزائمهم في اليمن

طهران/27 آذار/مارس/إرنا- قال المتحدث باسم الخارجية 'بهرام قاسمي'، ان السعودية تحاول التغطية علي عجزها وهزائمها المتتالية خلال الحرب التي فرضتها علي الشعب اليمني، عبر توجيه الإتهامات الخاوية والتي لا أساس لها الي الآخرين.

وأضاف قاسمي اليوم الثلاثاء، وهو يرد علي إجراءات وتصريحات المسؤولين السعوديين تزامنا مع الذكري السنوية الثالثة لبدء العدوان علي اليمن، 'ان السعوديين يسعون للتغطية علي هزائمهم المتتالية وعجزهم عن تحقيق النصر الميداني خلال العدوان الذي شنوه علي الشعب اليمني وذلك علي الرغم من إمتلاكهم مجموعة كاملة من الأسلحة المتطورة ومشترياتهم من الأسلحة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات.
وصرح الناطق باسم الخارجية، 'ان الحقيقة هي ان السعوديين وحلفاءهم في هذه الحرب غير المتكافئة لم يواجهوا سوي صمود الشعب اليمني وباوءوا بفشل ذريع ومخز'.
وقال قاسمي ردا علي التصريحات التي تنطوي علي تهديد والتي اطلقها أحد الناطقين العسكريين السعوديين، قال انه مما لا شك فيه، فانه يمكن متابعه هذه التصريحات الداعية للحرب وغير المسؤولة من الناحيه الحقوقيه والدولية.

لتتحرر السعودية من الخيلاء والأوهام
في جانب آخر، أضاف المتحدث باسم الخارجية، ان السعودية أساسا ليست في ذلك الموقع أو المستوي أو الظروف التي تمكنها من تطبيق أوهامها.
وصرح قاسمي، ان أبسط درس كان من المتوقع أن يتعلمه حكام الرياض من الحرب ضد الشعب اليمني الأعزل هو الخروج الي حد ما من كل هذه الخيلاء والأوهام التي يعيشونها وأن يفهموا بأنهم لن يتمكنوا من إنتاج القوة والأمن من خلال التعويل علي شراء الأسلحة والأمن المستورد باهض التكاليف .
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قاسمي: السعوديون يسعون للتغطية علي هزائمهم في اليمن

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