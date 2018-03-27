المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

الجزائر / 27 آذار / مارس / إرنا- قدر المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري لكرة القدم 'جمال مناد' أن مهمة المنتخب ستكون صعبة أمام فريق كبير مثل المنتخب الإيراني اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، عن جمال مناد قوله، عقب اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيره التنزاني وفوزه بنتيجة 4-1، 'نحن مطالبون بالتحسن أكثر، لأن المهمة ستكون أصعب في المستقبل مع الفرق الكبيرة. كما أن مباراة إيران ستكون بمثابة اختبار حقيقي لنا'.
وسيواجه المنتخب الجزائري منتخب إيران، اليوم الثلاثاء بالنمسا منقوصا من خدمات لاعبين دوليين هامين مثل المهاجم ياسين ابراهيي (أف. سي بورتو البرتغالي)، ومتوسط الميدان نبيل بن طالب (شالكه الألماني) والمهاجم إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) وربما المهاجم إسلام سليماني (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي).
ونقلت الفدرالية الجزائرية لكرة القدم علي موقعها الرسمي أن الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري قرر 'تسريح كل من ياسين إبراهيمي، الذي التحق بالتربص بسبب إصابة ولم يشارك في أية حصة تدريبية، واللاعب نبيل بن طالب الذي تعرض لإصابة خلال المواجهة الودية مع تنزانيا، وبالتالي سوف يغيبا عن المباراة الودية القادمة ضد منتخب إيران' .
كما وافق الناخب الجزائري 'رابح ماجر' – يضيف موقع الفدرالية الجزائرية- علي طلب إدارة نادي إيمبولي الإيطالي بالسماح للاعب بن ناصر مغادرة التربص، والعودة إلي إيطاليا، حيث يحتاجه الفريق في مباراة الأسبوع 32 من الدوري الإيطالي'.
أما اللاعب سليماني، فقال المدير الفني المساعد 'جمال مناد إن 'مشاركته أمام إيران غير مؤكدة حاليا، وسيغيب بنسبة كبيرة جدا عنها'.
انتهي**472**2041** 1718



برچسب ها

ورزش

إيران

الجزائر

كرة القدم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

معظم المشاهدات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

في تغريدة له؛

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

حادث مأساوي لاُسرة ايرانية في بيروت

حادث مأساوي لاُسرة ايرانية في بيروت

أحدث الأخبار

المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

وزير الخارجية السوري في مسقط

وزير الخارجية السوري في مسقط

إبداع ايراني للترويج للسلع المحلية

إبداع ايراني للترويج للسلع المحلية

إيران وتركمانستان توقعان مذكرة تفاهم رياضية

إيران وتركمانستان توقعان مذكرة تفاهم رياضية

الامم المتحدة تنتقد ميانمار في قضية مسلمي الروهينغيا

الامم المتحدة تنتقد ميانمار في قضية مسلمي الروهينغيا

موضوعات مرتبط