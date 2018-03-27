المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

ونقل موقع الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، عن جمال مناد قوله، عقب اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيره التنزاني وفوزه بنتيجة 4-1، 'نحن مطالبون بالتحسن أكثر، لأن المهمة ستكون أصعب في المستقبل مع الفرق الكبيرة. كما أن مباراة إيران ستكون بمثابة اختبار حقيقي لنا'.

وسيواجه المنتخب الجزائري منتخب إيران، اليوم الثلاثاء بالنمسا منقوصا من خدمات لاعبين دوليين هامين مثل المهاجم ياسين ابراهيي (أف. سي بورتو البرتغالي)، ومتوسط الميدان نبيل بن طالب (شالكه الألماني) والمهاجم إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) وربما المهاجم إسلام سليماني (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي).

ونقلت الفدرالية الجزائرية لكرة القدم علي موقعها الرسمي أن الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري قرر 'تسريح كل من ياسين إبراهيمي، الذي التحق بالتربص بسبب إصابة ولم يشارك في أية حصة تدريبية، واللاعب نبيل بن طالب الذي تعرض لإصابة خلال المواجهة الودية مع تنزانيا، وبالتالي سوف يغيبا عن المباراة الودية القادمة ضد منتخب إيران' .

كما وافق الناخب الجزائري 'رابح ماجر' – يضيف موقع الفدرالية الجزائرية- علي طلب إدارة نادي إيمبولي الإيطالي بالسماح للاعب بن ناصر مغادرة التربص، والعودة إلي إيطاليا، حيث يحتاجه الفريق في مباراة الأسبوع 32 من الدوري الإيطالي'.

أما اللاعب سليماني، فقال المدير الفني المساعد 'جمال مناد إن 'مشاركته أمام إيران غير مؤكدة حاليا، وسيغيب بنسبة كبيرة جدا عنها'.

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