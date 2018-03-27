وزير الخارجية السوري في مسقط

مسقط/27آذار/مارس –إرنا – وصل بعد ظهر اليوم إلي العاصمة العمانية مسقط وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري في زيارة رسمية إلي سلطنة عمان علي رأس وفد يبحث خلالها العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويجري الوزير المعلم خلال الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي مباحثات مع كبار المسؤولين العمانيين تتناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
كما سيتم علي هامش الزيارة افتتاح المقر الجديد لسفارة الجمهورية العربية السورية في مسقط.
ويضم الوفد السوري فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين.
وكان الوزير المعلم زار سلطنة عمان في آب من عام 2015 كما زار الوزير بن علوي سورية في تشرين الأول من عام 2015.
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زيارة مسقط

افتتاح المقر الجديد لسفارة سوريا

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وزير الخارجية السوري في مسقط

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