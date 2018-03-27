وزير الخارجية السوري في مسقط

ويجري الوزير المعلم خلال الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي مباحثات مع كبار المسؤولين العمانيين تتناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيتم علي هامش الزيارة افتتاح المقر الجديد لسفارة الجمهورية العربية السورية في مسقط.

ويضم الوفد السوري فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين.

وكان الوزير المعلم زار سلطنة عمان في آب من عام 2015 كما زار الوزير بن علوي سورية في تشرين الأول من عام 2015.

إنتهي ** ع ج** 1718

