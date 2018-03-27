إبداع ايراني للترويج للسلع المحلية

وأفاد علي أصغر مونسان بأنّ هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وقد تم الإتفاق علي هذه الخطة مع إتحاد أصحاب الفنادق الايرانية وسيبدأ تطبيق المشروع إعتباراً من 21 ابريل هذا العام.

إنتهي** ع ج** 1718

