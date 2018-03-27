إبداع ايراني للترويج للسلع المحلية

طهران/27آذار/مارس –إرنا – أعلن مساعد رئيس الجمهوريه رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايراني عن إهداء جائزة سياحية لزيارة إحدي المحافظات الايرانية لمن يشتري سلعة من الانتاج المحلي.
وأفاد علي أصغر مونسان بأنّ هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وقد تم الإتفاق علي هذه الخطة مع إتحاد أصحاب الفنادق الايرانية وسيبدأ تطبيق المشروع إعتباراً من 21 ابريل هذا العام.إنتهي** ع ج** 1718
اقتصاد
الترويج للسلع المحلية
رئيس منظمة التراث الثقافي
طهران
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