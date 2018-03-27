إيران وتركمانستان توقعان مذكرة تفاهم رياضية

ووقعت إيران وتركمانستان اليوم الثلاثاء، 13 وثيقة ومذكرة حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خلال زيارة الرئيس الإيراني حجة الإسلام 'حسن روحاني' إلي عشق آباد.

وكان وزير الرياضة والشباب الإيراني 'مسعود سلطاني فر' برفقة الرئيس روحاني خلال هذه الزيارة، حيث تم التوقيع علي مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الثنائية بين وزارتي الرياضة والشباب الإيرانية ووزارة الرياضة وشؤون الشباب في تركمانستان.

يذكر انه بالتزامن، تم إصدار بيان مشترك بهذا الشأن في عاصمتي البلدين.

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