الإتحاد الأوروبي:

التصعيد العسكري زاد من معاناه اليمنيين

فيينا/27 آذار/مارس/إرنا- أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 'ان التصعيد العسكري أسفر عن زيادة آلام اليمنيين وتفشي عدم الإستقرار في المنطقة'.

ودانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي 'كاثرين راي' خلال البيان إلتزام الصمت من قبل أميركا والإتحاد الأوروبي إزاء المجازر التي ترتكب يوميا في اليمن اثر القصف المستمر لليمن من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية .
وأشارت الي دخول الحرب ضد اليمن عامها الرابع ومباشرة المندوب الجديد للأمم المتحدة في شؤون اليمن مهام عمله في صنعاء، قائله ان الذين يعملون علي تسوية هذه المنازعة بصورة سياسية، عليهم أن لا يكفوا عن مواصلة جهودهم. وأضافت الناطقة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي'ان الإتحاد الأوروبي يؤكد مجددا علي مواقفه الحاسمة في دعم المبعوث الأممي الخاص 'مارتن غريفيث' وفريق عمله واننا نواصل دعمنا دون قيد أو شرط لمبادراته، بما في ذلك التعامل مع جميع أطراف النزاع، والنظر في استئناف المفاوضات السياسية علي الفور. إلي جانب ذلك، سنواصل جهودنا للحد من معاناة الشعب اليمني'.
كما أصدرت منظمة الأمم المتحدة بيانا من جانبها مساء أمس الإثنين، صرحت خلاله بأن الحل الوحيد لإنهاء الإشتباكات في اليمن وإحتواء معضلة الكارثة الإنسانية القائمة في اليمن هو الحل السياسي الذي يكمن في تبني الحوار الشامل.
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الإتحاد الأوروبي

كاثرين راي

المندوب الجديد للأمم المتحدة في شؤون اليمن

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التصعيد العسكري زاد من معاناه اليمنيين

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