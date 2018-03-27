تدشين المرحلة الاولي من الخط السككي بين ايران وآذربيجان

وقال محافظ «جيلان» الايرانية (شمال البلاد) اليوم الثلاثاء خلال حفل افتتاح المشروع: إنّ هذا الخط السككي سيجعل الصلة بين ايران وآذربيجان تزداد قوة ومتانة وسيوسع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين حالها حال العلاقات الثقافية والإجتماعية القوية بين الشعبين الايراني والآذربيجاني.

وأضاف مصطفي سالاري بأنّ هذا الخط السككي سيربط ايران بالقارة الاوروبية وسيُحدث تحولاً كبيراً في المنطقة خالقاً فرص عمل ونشاطات متنوعة واسعة النطاق في مجال النقل العام وتصدير واستيراد السلع والتعليب والتغليف وتوزيع السلع والخدمات اللوجستية.

هذا وقد بدأت حالياً عمليات مشروع مد خط سككي واصل بين مدينة رشت ومدينة أستارا الايرانيتين والذي سينشط التواصل السككي بين شمال وجنوب البلاد فضلاً عن بدء عمليات بناء محطة تخزين حبوب المحاصيل الزراعية بمساحة 60 هكتاراً عن محطة شحن وتفريغ السلع المستوردة عبر الخط السككي في مدينة أستارا.

إنتهي** ع ج** 1718

