تدشين المرحلة الاولي من الخط السككي بين ايران وآذربيجان

أستارا/27آذار/مارس –إرنا – تم افتتاح المرحلة الاولي من مشروع الخط السككي الواصل بين مدينة أستارا(شمال ايران) ومدينة أستارا الواقعة في جنوب شرق جمهورية آذربيجان وذلك بحضور شخصيات مسؤولة ايرانية وآذربيجانية.

وقال محافظ «جيلان» الايرانية (شمال البلاد) اليوم الثلاثاء خلال حفل افتتاح المشروع: إنّ هذا الخط السككي سيجعل الصلة بين ايران وآذربيجان تزداد قوة ومتانة وسيوسع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين حالها حال العلاقات الثقافية والإجتماعية القوية بين الشعبين الايراني والآذربيجاني.
وأضاف مصطفي سالاري بأنّ هذا الخط السككي سيربط ايران بالقارة الاوروبية وسيُحدث تحولاً كبيراً في المنطقة خالقاً فرص عمل ونشاطات متنوعة واسعة النطاق في مجال النقل العام وتصدير واستيراد السلع والتعليب والتغليف وتوزيع السلع والخدمات اللوجستية.
هذا وقد بدأت حالياً عمليات مشروع مد خط سككي واصل بين مدينة رشت ومدينة أستارا الايرانيتين والذي سينشط التواصل السككي بين شمال وجنوب البلاد فضلاً عن بدء عمليات بناء محطة تخزين حبوب المحاصيل الزراعية بمساحة 60 هكتاراً عن محطة شحن وتفريغ السلع المستوردة عبر الخط السككي في مدينة أستارا.
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اقتصاد

مشروع الخط السككي

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تدشين المرحلة الاولي من الخط السككي بين ايران وآذربيجان

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