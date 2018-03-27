تنمية العلاقات الأخوية مع تركمانستان أولوية بالنسبه لايران

وذكر الموقع الاللكتروني لمكتب رئيس الجمهورية ان الدكتور حسن روحاني قدم التهاني بمناسبة عيد النوروز الذي يحتفل به شعبا البلدين سنوياً مشيداً بالأواصر التاريخية والثقافية المشتركة بين الشعبين والتعاون التقليدي الاقتصادي المتواصل بين البلدين قائلاً: إننا اليوم جميعاً مكلفون بتوظيف طاقاتنا وكفاءاتنا لايجاد تنمية شاملة تمدّ أصناف التعاون الثنائي والعلاقات بينهما.

كما أشار رئيس الجمهورية الي التعاون بين ايران وتركمانستان في قطاعات الطاقة والترانزيت والنقل العام معتبراً العمليات التنفيذية للخط الثالث الناقل للطاقة الكهربائية الايرانية الي تركمانستان ومشاريع التعاون الجديدة في مجال نفط وغاز بحر قزوين وكذلك عرض تسهيلات تخدم النقل العام بين البلدين اياها بخطوات جديدة تمضي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية الي الأمام معلناً عن إستعداد شركات شق الطرق الايرانية للقيام بمشاريع وخدمات داخل تركمانستان مبشراً بتصدير قريب للحافلات الايرانية الي هذا البلد.

وأكد الرئيس روحاني علي ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون في مجال العلوم والابحاث والتقنيات والإتصالات والسياحة وأهمية تبادل السواح بين البلدين لتعزيز التواصل بين الشعبين مرحباً بمشاركة وحضور المستثمرين ورجال الاعمال التركمان في مشاريع داخل ايران ومعرباً عن أمله بأن تكون هذه الزيارة خطوة الي الأمام للتقدم بالعلاقات وتعزيز التعاون الثنائي.

وفي المقابل أعرب الرئيس التركماني عن سروره وإرتياحه بمناسبة زيارة الرئيس الايراني لعشق آباد خلال ايام النوروز الذي وصفه بعيد السلام و المحبة مشيداً بالعلاقات الايرانية التركمانية التي إتسمت علي مرّ السنين بطابع الاخوة والصداقة وها هي اليوم ترتقي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية لتبلغ ذروتها.

إنتهي** ع ج** 1718

