طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

ونقلاً عن الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الجمهورية فانه تم توقيع الوثائق ومذكرات التفاهم التالية: وثيقة برنامج التبادل الثقافي والفني والعلمي والتعليمي ومذكرة تفاهم ذات صلة بالتعاون التجاري واُخري ذات صلة بالتعاون الصناعي إضافة الي مذكرة تفاهم حول التبادل الالكتروني للمعلومات الجمركية ومذكرة اُخري حول تأسيس مجلس تجاري مشترك بين ايران وتركمانستان.

يُضاف الي ذلك توقيع مذكرات تفاهم في مجال إصدار الشهادات بين موسسة معاييرالجودة الايرانيه والدائرة الحكومية التركمانية لمعايير الجودة ووثيقة برنامج تنفيذي اُخري للتعاون بين هاتين الموسستن ومذكرة تفاهم في قطاع الزراعة وبرنامج تنفيذي بشأن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الايرانية وزارة الرياضة وسياسة الشباب التركمانية.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم اُخري ذات صلة بالنقل الجوي الايراني والتركماني ومذكرة تفاهم للتعاون بين مكتب الابحاث السياسية والدولية التابع للخارجية الايرانية ومؤسسة العلاقات الدولية التابعة للخارجية التركمانية فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم ذات صلة بالتعاون الثنائي في المجالات العلمية والتعليمية.

هذا وسيتم اليوم إصدار بيان مشترك في عاصمتي البلدين بالتزامن.

وكان الرئيس روحاني قد وصل صباح اليوم الي عشق آباد علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي ومن المقرر أن يتوجه من هناك الي جمهورية آذربيجان للقيام بزيارة رسمية.

إنتهي** ع ج** 1718

