برعايه الرئيسين الايراني والتركماني

طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

طهران/27آذار/مارس –إرنا – وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمانستان اليوم الثلاثاء 13وثيقة ومذكرة تفاهم وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايراني الي عشق آباد.

ونقلاً عن الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الجمهورية فانه تم توقيع الوثائق ومذكرات التفاهم التالية: وثيقة برنامج التبادل الثقافي والفني والعلمي والتعليمي ومذكرة تفاهم ذات صلة بالتعاون التجاري واُخري ذات صلة بالتعاون الصناعي إضافة الي مذكرة تفاهم حول التبادل الالكتروني للمعلومات الجمركية ومذكرة اُخري حول تأسيس مجلس تجاري مشترك بين ايران وتركمانستان.
يُضاف الي ذلك توقيع مذكرات تفاهم في مجال إصدار الشهادات بين موسسة معاييرالجودة الايرانيه والدائرة الحكومية التركمانية لمعايير الجودة ووثيقة برنامج تنفيذي اُخري للتعاون بين هاتين الموسستن ومذكرة تفاهم في قطاع الزراعة وبرنامج تنفيذي بشأن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الايرانية وزارة الرياضة وسياسة الشباب التركمانية.
كما تم توقيع مذكرات تفاهم اُخري ذات صلة بالنقل الجوي الايراني والتركماني ومذكرة تفاهم للتعاون بين مكتب الابحاث السياسية والدولية التابع للخارجية الايرانية ومؤسسة العلاقات الدولية التابعة للخارجية التركمانية فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم ذات صلة بالتعاون الثنائي في المجالات العلمية والتعليمية.
هذا وسيتم اليوم إصدار بيان مشترك في عاصمتي البلدين بالتزامن.
وكان الرئيس روحاني قد وصل صباح اليوم الي عشق آباد علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي ومن المقرر أن يتوجه من هناك الي جمهورية آذربيجان للقيام بزيارة رسمية.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

توقيع 13وثيقة ومذكرة تفاهم

ايران

تركمنستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

معظم المشاهدات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

في تغريدة له؛

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

حادث مأساوي لاُسرة ايرانية في بيروت

حادث مأساوي لاُسرة ايرانية في بيروت

أحدث الأخبار

المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

المدير الفني المساعد للمنتخب الجزائري: مباراة إيران اختبار حقيقي لنا

وزير الخارجية السوري في مسقط

وزير الخارجية السوري في مسقط

إبداع ايراني للترويج للسلع المحلية

إبداع ايراني للترويج للسلع المحلية

إيران وتركمانستان توقعان مذكرة تفاهم رياضية

إيران وتركمانستان توقعان مذكرة تفاهم رياضية

الامم المتحدة تنتقد ميانمار في قضية مسلمي الروهينغيا

الامم المتحدة تنتقد ميانمار في قضية مسلمي الروهينغيا

موضوعات مرتبط