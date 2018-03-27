رئيس أوزبكستان:

علي القوي الأجنبية الكف عن تمويل الإرهابيين في أفغانستان

باكو/27آذار/مارس –إرنا – طالب الرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضيايف القوي الأجنبية بايقاف دعمها المالي للارهابيين في افغانستان.

وأضاف ميرضيايف اليوم الثلاثاء خلال كلمة له في المؤتمرالدولي لتوفير الأمن في أفغانستان المنعقد في طشقند بأنّ الحد من النشاطات الارهابية في افغانستان وإستتباب الأمن فيها يتطلب قبل كل شئ وقف ضخ الاموال لصالح الارهابيين مؤكداً علي ضرورة تكريس القوي الأجنبية جل مساعيها لدعم جهود الحكومة الافغانية في تدمير مواقع ومقرات الجماعات الارهابية دون قيد أو شرط.
وإعتبر رئيس اوزبكستان الإرهاب والتطرف تهديدين جادّين يواجههما الأمن العالمي والتنمية الدولية مناشداً المجتمع الدولي بعدم تكرار أخطائه السابقة وبضرورة تعبئة مساعيه في إطار توفير الأمن للجميع وخلق عالم يخلو من الارهاب والعنف.
جدير ذكره أنّ المؤتمر الدولي لتوفير الأمن في أفغانستان يعقد ليومين باستضافة اوزبكية في طشقند ويشارك فيه رئيسا اوزبكستان وافغانستان إضافة الي الأمين العام للامم المتحدة ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي و وزراء خارجية كل من ايران وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وتركيا والهند وباكستان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وتركمانستان والسعودية والإمارات وقطر ومساعد وزير الخارجية الامريكي.
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سياسي

رئيس جمهورية ازبكستان

المؤتمرالدولي لتوفيرالأمن في أفغانستان

طشقند

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علي القوي الأجنبية الكف عن تمويل الإرهابيين في أفغانستان

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