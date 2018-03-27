جهانغيري:

ايران ستشهد خلال عامها الجديد تحولاً كبيراً في الشأن الاقتصادي

طهران/27آذار/مارس –إرنا – أكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري علي لزوم تعزيز الإتحاد الداخلي لبلوغ البلاد التطور المنشود لافتاً الي أنّ ايران ستشهد تحولاً كبيراً في إقتصادها هذا العام.

وفي سياق أحداث المنطقة قال جهانغيري: إننا نعيش في منطقة غير مستقرة تواجه فيها الدول الاسلامية جماعات تكفيرية وحروبا تراق فيها دماء المسلمين وهذه حالة يراها ويعاني منها الجميع.
وأضاف جهانغيري بأنّ ايران تسعي للمضي بالمنطقة نحو السلام واستتباب الأمن وشعور شعوبها المسلمة بإرتياح وسعادة شاكراً الله تعالي بما أنعم به علي ايران من نعمة الأمن والاستقرار منوهاً الي ما قامت به ايران من جهود لتعميم أمنها علي دول المنطقة والتضحيات الكبري التي قدمتها في هذا السبيل.
وفي حديث له عن دخول جون بولتون الي البيت الابيض وتوليه منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي قال: إنّ بعض الذين كانوا يستلمون الرواتب من زمرة المنافقين الارهابية إجتمعوا اليوم في البيت الابيض ظانين أنّ تهديداتهم التي يطلقونها سترعب الشعب الايراني الذي اغتالت هذه الزمرة الارهابية 17 الفا من أبنائه.
وأضاف: إنّ الشعب الايراني شعب متحضر وصامد وشجاع وقف 8 سنوات في وجه الأعداء خلال الحرب المفروضة ضده بعد انتصار ثورته مطمئناً الجميع بأنّ هذا الشعب لن يعير هذه التهديدات أي اهتمام وإنّ إطلاق مثل هذه التهديدات ليست الّا إفراغاً لما في نفوس الأعداء من ضغينة وحقد و صداً للاستثمار الاقتصادي في ايران والحؤول دون إقامة علاقة حسن جوار بين ايران ودول المنطقة.
و وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية ايران بالبلد الساعي الي إقامة علاقات ودية مع جميع دول المنطقة إلّا أنّها ليست راضية من سياسات البعض منها والمثال علي ذلك ما تقوم به السعودية من إنتهاكات في بعض الدول وأفعال غير لائقة كقصفها الشعب اليمني يومياً بوابل من القنابل ومحاصرة هذا البلد براً وبحراً وجواً نافياً مزاعم السعودية وحلفائها بتزويد ايران الشعب اليمني بما تحدثوا عنه.
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ايران ستشهد خلال عامها الجديد تحولاً كبيراً في الشأن الاقتصادي

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