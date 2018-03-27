ايران ضد الارهاب:

صحفي هندي: ايران مشكورة في دعمها للسلام الاقليمي والعالمي

نيودلهي/27آذار/مارس –إرنا – وصف أنجم جعفري الصحفي في صحيفة «الثوره» الهندية دور ايران في مكافحة الارهاب علي مستوي المنطقة بالهام وقال: إنّ لايران دورا كبيرا في ديمومة استراتيجية التصدي للارهاب الداعشي في الشرق الاوسط.

وفي لقاء خاص أجراه معه مراسل إرنا إعتبر هذا الصحفي الهندي بعض دول المنطقة كالسعودية باحتضانها افكارا وهابية المسؤولة عن الترويج للإرهاب في العالم مؤكداً علي حقيقة لاريب فيها وهي أنّ ايران إن لم تكن تتدخل لوقف هذا التمدد الارهابي لكانت ظروف المنطقة مختلفة تماماً عما هي عليه الآن.
وأضاف جعفري بأنّ داعش تمكنت في بدايات نشاطها من التمدد داخل سوريا والعراق بدعم سعودي واسرائيلي لاقت الحكومة السورية والعراقية صعوبة كبري في التصدي له إلّا أنّ تدخل ايران قلب الموازين فجأة وقلَّص من قوة هذه الجماعة الي أدني مستوي و رسمت للجميع استراتيجية عامة لطبيعة مكافحة داعش وكيفية الحاق الهزائم بها.
وفي نفس السياق قال جعفري: إنّ داعش وبعد استيلائها علي مناطق في العراق وسوريا حاولت التمدد الي اوروبا وافريقيا وقد شهدنا نشاطات منها في نيجيريا وتونس ودول اُوروبية لكن الدرع الايرانيه منعتها مستنتجاً بأنّ ايران مشكورة في دعمها للسلام الاقليمي والعالمي واصفاً الدول الغربية بالباذلة لجُل مساعيها بهدف زعزعة أمن المنطقة واثاره حروب داخل الدول الاسلامية لبيع السلاح اليها وإثراء شركاتها المنتجة للسلاح.
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سياسي

ايران ضد الارهاب

صحفي هندي

ايران مشكورة في دعمها للسلام

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صحفي هندي: ايران مشكورة في دعمها للسلام الاقليمي والعالمي

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