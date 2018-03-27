خاص 'إرنا':

الحقُ الفلسطيني يصفع مجدداً مزاعم 'إسرائيل' .. و يفضح عدوانية أمريكا

رام الله/27 مارس/آذار/إرنا-أثني رئيس 'مركز القدس الدولي' حسن خاطر علي مخرجات جلسة البرلمان الدولي الأوروبي في جنيف، لجهة التأكيد علي أن القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين المستقبلية.

واعتبر 'خاطر' في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا' هذه الخطوة بمثابة صفعة قوية لأمريكا التي اعترفت مؤخراً بالمدينة السليبة عاصمة للكيان الغاصب.
وأضاف، 'نحن سعداء بمثل هذا القرار الذي يرد الصاع صاعين للرئيس الأمريكي ؛ فالعالم كله مع الحق و الحقيقة و ضد الظلم و الكذب والتزوير'.
وتابع القول، :' في الوقت الذي نشهد فيه أنظمة عربية تقف إلي جانب قرارات البيت الأبيض العدائية بخصوص القدس، وتتعاون مع كيان الاحتلال ؛ فإن مثل هذا الموقف يُصبح مميزاً ، ويستحق التصفيق'.
وأردف 'خاطر' قائلاً، :' القدس هي رمز فلسطين، وهي قضية عادلة وتُمثل أعمق نقطة في الصراع مع الاحتلال ، ومعلوم أن أنصار الحق دائماً قلة ؛ ولكنهم ينتصرون لا محالة'.
كما رحب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، حازم قاسم بقرار البرلماني الدولي.
وقال 'قاسم'، :'إن هذا القرار يعكس عزلة الموقف الأمريكي والصهيوني، وتزايد الإجماع العالمي علي رفض السياسات الصهيو-أمريكية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم و المستضعف'.
وكانت الجمعية العامة للاتحاد اعتمدت الاقتراح العربي الإسلامي المعنون بـ'تداعيات إعلان الإدارة الأميركية حول القدس'، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات الشرعية الدولية.
ونافس المقترح المذكور مشروعين آخرين، الأول تقدمت به 'إسرائيل'، وصوتت ضده أغلبية ساحقة، وتم شطبه من جدول الأعمال.
هذا و تستغل 'تل أبيب' ذهاب أمريكا بعيداً في معاداة الحق الفلسطيني، لجهة تكريس رؤيتها الاستعمارية ؛ الأمر الذي عكسه تقرير حديث صادر عن حركة 'السلام الآن' اليسارية الناشطة في 'إسرائيل'.
و رصد التقرير زيادة نسبتها (17%) في أعمال البناء الاستيطاني علي مستوي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس السليبة خلال الأشهر القليلة الفائتة مقارنة بذات الفترة من السنوات الماضية.
انتهي ** 387 ** 1718



برچسب ها

سياسي

اسرائيل

القدس

اوروبا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحقُ الفلسطيني يصفع مجدداً مزاعم

معظم المشاهدات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

في تغريدة له؛

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

أمير عبداللهيان متوجهاً الي الجبير: إعتبروا من التاريخ

أمير عبداللهيان متوجهاً الي الجبير: إعتبروا من التاريخ

أحدث الأخبار

طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

برعايه الرئيسين الايراني والتركماني

طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

علي القوي الأجنبية الكف عن تمويل الإرهابيين في أفغانستان

رئيس أوزبكستان:

علي القوي الأجنبية الكف عن تمويل الإرهابيين في أفغانستان

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

إستقبال رسمي للرئيس روحاني في القصر الرئاسي الترکمانستاني

إستقبال رسمي للرئيس روحاني في القصر الرئاسي الترکمانستاني

موضوعات مرتبط