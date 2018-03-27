الحقُ الفلسطيني يصفع مجدداً مزاعم 'إسرائيل' .. و يفضح عدوانية أمريكا

واعتبر 'خاطر' في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا' هذه الخطوة بمثابة صفعة قوية لأمريكا التي اعترفت مؤخراً بالمدينة السليبة عاصمة للكيان الغاصب.

وأضاف، 'نحن سعداء بمثل هذا القرار الذي يرد الصاع صاعين للرئيس الأمريكي ؛ فالعالم كله مع الحق و الحقيقة و ضد الظلم و الكذب والتزوير'.

وتابع القول، :' في الوقت الذي نشهد فيه أنظمة عربية تقف إلي جانب قرارات البيت الأبيض العدائية بخصوص القدس، وتتعاون مع كيان الاحتلال ؛ فإن مثل هذا الموقف يُصبح مميزاً ، ويستحق التصفيق'.

وأردف 'خاطر' قائلاً، :' القدس هي رمز فلسطين، وهي قضية عادلة وتُمثل أعمق نقطة في الصراع مع الاحتلال ، ومعلوم أن أنصار الحق دائماً قلة ؛ ولكنهم ينتصرون لا محالة'.

كما رحب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، حازم قاسم بقرار البرلماني الدولي.

وقال 'قاسم'، :'إن هذا القرار يعكس عزلة الموقف الأمريكي والصهيوني، وتزايد الإجماع العالمي علي رفض السياسات الصهيو-أمريكية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم و المستضعف'.

وكانت الجمعية العامة للاتحاد اعتمدت الاقتراح العربي الإسلامي المعنون بـ'تداعيات إعلان الإدارة الأميركية حول القدس'، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات الشرعية الدولية.

ونافس المقترح المذكور مشروعين آخرين، الأول تقدمت به 'إسرائيل'، وصوتت ضده أغلبية ساحقة، وتم شطبه من جدول الأعمال.

هذا و تستغل 'تل أبيب' ذهاب أمريكا بعيداً في معاداة الحق الفلسطيني، لجهة تكريس رؤيتها الاستعمارية ؛ الأمر الذي عكسه تقرير حديث صادر عن حركة 'السلام الآن' اليسارية الناشطة في 'إسرائيل'.

و رصد التقرير زيادة نسبتها (17%) في أعمال البناء الاستيطاني علي مستوي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس السليبة خلال الأشهر القليلة الفائتة مقارنة بذات الفترة من السنوات الماضية.

انتهي ** 387 ** 1718

