الايرانية «جوانمردي» تفوز بثالث ذهبية لها في الرماية

وقد أحرزت جوانمردي المركز الاول بحصولها علي 220.6 نقطة تلتها لاعبتان من الصين أحرزتا المركز الثاني والثالث.

وسبق ذلك، حصول فريق ايراني ثلاثي تكوّن من ساره جوانمردي وسميرا إرم ومهدي زماني علي ذهبية اللعبة و إحراز جوانمردي نفسها ذهبية اللعبة الانفرادية للمسدس الاولمبي السريع لمسافة 10 أمتار قبل ايام حيث بلغ عدد الميداليات الذهبية التي حصدها الوفد الايراني حتي الآن الثلاثة.

علماً بأنّ حسين أميري تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني المشارك في المنافسات التي بدأت منذ 22 آذار وتنتهي اليوم الثلاثاء.

إنتهي** ع ج** 1718

