فتحعلي يشكر لبنان لجهده في حادثة غرق مواطنين إيرانيين في الروشة

بيروت/27 آذار/مارس/ارنا-شكر سفير الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لدي بيروت محمد فتحعلي المؤسسات الرسمية اللبنانية التي لم توفر جهدا إلا وبذلته في حادثة غرق مواطنين إيرانيين في الروشة.

وقال فتحعلي في تصريح صحفي: 'أود بداية في هذه المناسبة الحزينة، أن أعزي نفسي والإيرانيين عموما بضحايا هذا الحادث المؤسف الذي ألم بـ 3 عائلات إيرانية أثناء وجودها في لبنان في رحلة سياحية'.
و أضاف: 'في تفاصيل ما حدث أن موجا عاليا ضرب صخورا في منطقة الروشة كان يتواجد عليها سياح إيرانيون لإلتقاط صور تذكارية، الأمر الذي تسبب بسقوط عدد منهم في المياه.
ومنذ اللحظة الاولي لوقوع الحادثة الاليمة بادرت الموسسات الرسمية اللبنانية الي المؤازرة حيث انتشلت الجثث من المياه، وثلاثة منهم جرحوا ونقلهم الاسعاف الي المستشفي و تلقوا العلاج اللازم'.
وتابع: 'إننا في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت كنا منذ لحظة وقوع الحادث، وما زلنا حتي هذه اللحظة، نتابع بشكل دقيق حيثيات الحادث وأوضاع العوائل المكلومة، ولهذا الغرض قمنا بإرسال وفد من السفارة إلي المستشفيات لمتابعة أوضاع الناجين من حادثة الغرق. كما إطلعنا من السلطات اللبنانية علي مجريات عمليات البحث والإغاثة التي أفضت صباح اليوم إلي العثور علي جثة شخص كان مفقودا'.
وختم: 'هنا لا بد أن أتوجه بعظيم الشكر والإمتنان إلي المؤسسات الرسمية اللبنانية، التي لم توفر جهدا إلا وبذلته في سبيل إنقاذ هذه العوائل ومتابعة هذه القضية، كما أشكر أصحاب النخوة والشهامة والعواطف النبيلة الذين اتصلوا لمواستنا بمصابنا'.
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فتحعلي يشكر لبنان لجهده في حادثة غرق مواطنين إيرانيين في الروشة

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