واعظي: تعزيز سياسة التقارب الايراني مع دول الجوار

طهران/27آذار/مارس –إرنا – أكّد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الذي يرافق الرئيس روحاني في جولته علي تركمانستان وآذربيجان علي استمرار سياسة ايران في تعزيز تقاربها مع دول الجوار.

وكتب محمود واعظي في حسابه علي موقع اينستغرام: إنطلقنا اليوم برفقة الدكتور روحاني وعدد من أعضاء الحكومة لزيارة تركمانستان وآذربيجان يتصدر أهم أهدافها توثيق العلاقات بين ايران ودول الجوار مشيراً الي أنّ هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية من رئيسي تركمانستان وآذربيجان يلتقي الرئيس الايراني في أولها بالرئيس التركماني في العاصمة عشق آباد.
وأضاف محمود واعظي بأنّ هذه الزيارة لتركمانستان ستتضمن توقيع وثائق تعاون مشترك بحضور الرئيسين وإقامة إجتماع مشترك بين تجار القطاع الخاص الايراني والتركماني لدراسة العلاقات التجارية الثنائية وسبل تنميتها.
ومن برامج زيارة رئيس الجهورية الي جمهورية آذربيجان إجراء مفاوضات بين وفدي البلدين وتوقيع وثائق تعاون إضافة الي إقامة مؤتمر صحفي يشارك فيه الرئيس الايراني.
هذا وسيقام صباح الخميس ملتقي اقتصادي ايراني آذربيجاني بهدف دراسة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين القطاع الحكومي ورجال الاعمال من البلدين.
علماً بأنّ الوفد المرافق للرئيس روحاني يتكون من محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير النفط إضافة الي وزير الطرق و وزيرالصناعة والمناجم والتجارة و وزيرالطاقة.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

رئيس مكتب رئيس الجمهورية

سياسة التقارب الايراني لدول الجوار

زيارة عشق آباد وباكو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

واعظي: تعزيز سياسة التقارب الايراني مع دول الجوار

معظم المشاهدات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مطار الملك خالد فی الریاض

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

في تغريدة له؛

ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

أمير عبداللهيان متوجهاً الي الجبير: إعتبروا من التاريخ

أمير عبداللهيان متوجهاً الي الجبير: إعتبروا من التاريخ

أحدث الأخبار

طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

برعايه الرئيسين الايراني والتركماني

طهران وعشق آباد توقعان 13وثيقة ومذكرة تفاهم

علي القوي الأجنبية الكف عن تمويل الإرهابيين في أفغانستان

رئيس أوزبكستان:

علي القوي الأجنبية الكف عن تمويل الإرهابيين في أفغانستان

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الترکمانستاني

إستقبال رسمي للرئيس روحاني في القصر الرئاسي الترکمانستاني

إستقبال رسمي للرئيس روحاني في القصر الرئاسي الترکمانستاني

موضوعات مرتبط