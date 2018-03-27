واعظي: تعزيز سياسة التقارب الايراني مع دول الجوار

وكتب محمود واعظي في حسابه علي موقع اينستغرام: إنطلقنا اليوم برفقة الدكتور روحاني وعدد من أعضاء الحكومة لزيارة تركمانستان وآذربيجان يتصدر أهم أهدافها توثيق العلاقات بين ايران ودول الجوار مشيراً الي أنّ هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية من رئيسي تركمانستان وآذربيجان يلتقي الرئيس الايراني في أولها بالرئيس التركماني في العاصمة عشق آباد.

وأضاف محمود واعظي بأنّ هذه الزيارة لتركمانستان ستتضمن توقيع وثائق تعاون مشترك بحضور الرئيسين وإقامة إجتماع مشترك بين تجار القطاع الخاص الايراني والتركماني لدراسة العلاقات التجارية الثنائية وسبل تنميتها.

ومن برامج زيارة رئيس الجهورية الي جمهورية آذربيجان إجراء مفاوضات بين وفدي البلدين وتوقيع وثائق تعاون إضافة الي إقامة مؤتمر صحفي يشارك فيه الرئيس الايراني.

هذا وسيقام صباح الخميس ملتقي اقتصادي ايراني آذربيجاني بهدف دراسة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين القطاع الحكومي ورجال الاعمال من البلدين.

علماً بأنّ الوفد المرافق للرئيس روحاني يتكون من محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير النفط إضافة الي وزير الطرق و وزيرالصناعة والمناجم والتجارة و وزيرالطاقة.

إنتهي** ع ج** 1718

