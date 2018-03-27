حيدر العبادي وبن يلدرم يؤكدان علي احترام سيادة العراق

وذكر بيان لمكتب العبادي، الثلاثاء، أن يلدرم 'بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية علي عصابات داعش الارهابية والحفاظ علي وحدة العراق واللحمة بين مكوناته، مشيداً بقرارات العبادي الايجابية بفتح مطاري أربيل والسليمانية في اقليم كردستان ودفع رواتب الاقليم،' لافتا الي ان 'تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الي المطارين' .

وأكد يلدرم 'عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر (حزب العمال الكردستاني)، وان ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول اننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد اننا اتفقنا معها، وان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها' .

فيما أكد العبادي، ان 'القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها علي كامل الاراضي العراقية وتوجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة علي الحدود ومنع اي مقاتلين أجانب وقد حصل هذا الامر والحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض اي تجاوز علي تركيا من خلال أراضينا' .

وتابع البيان 'كما جري خلال الاتصال بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة واهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلها' .

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