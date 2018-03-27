برلماني ايراني يدعو لاجراء محادثات جادة مع اوروبا في مجال الأمن

وفي معرض اشارته الي التغيرات التي اجراها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا في الادارة الامريكية ، قال فلاحت بيشه في تصريح له لمراسل ارنا، ان ترامب كان و لا يزال وحيدا في اتخاذ القرارات الخارجية و ان الراديكالية التي حددها ليست متطابقة مع استراتيجية الامن القومي الامريكي حتي للربع الاول من قرن الحادي والعشرين.

واكد ان ترامب يعمل علي استقطاب اكثر الساسة الامريكان تطرفا واضاف ان اشخاصا مثل جون بولتون اصبحوا الان يشكلون ادارة متطرفة و راديكالية.

واضاف ان نتائج هذه التغيرات ستلقي بظلالها علي العالم لان لدي بولتون مواقف متطرفة تجاه الصين وروسيا وحتي السعودية ويعتقد بضرورة استخدام امريكا لمزيد من القوة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد فلاحت بيشه ان ايران لا تشكل تهديدا للامن الاوروبي و قد اثبتت بانها تاخذ هواجس اوروبا الامنية بنظر الاعتبار وفي هذا السياق اعلنت في عام 2001 عن وقف مشروع 'شهاب -4' الصاروخي لتبديد هواجس الدول الاوروبية.

واوضح ان مدي صاروخ شهاب -4 يبلغ اكثر من الفي كيلومتر إلا انه و منذ وقف هذا المشروع فان مدي الصواريخ الايرانية لا يتعدي الالفي كيلومتر.

واضاف انه في حال بدء الحوار الامني مع الجانب الاوروبي فستكون هناك قضايا امنية مشتركة بين الجانبين بما فيها موضوع مكافحة داعش لانه ان لم تحارب ايران داعش لكان قد وصل التنظيم الي الحدود الاوروبية.

وتابع قائلا اننا قادرون علي القيام بعمل يدفع اوروبا الي الدفاع عن برنامج ايران الصاورخي لان صواريخ ايران تدافع عن اوروبا امام التهديدات المتزايدة الموجهه اليها.

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